Was hat sich am Samstagnacht in der Altstadt zugetragen? Dieser Frage geht die Polizei in Verbindung mit einem Verletzten nach, der sich an nichts erinnern kann. Am Sonntagmorgen wurden die Beamten zu einem Mann ins Krankenhaus gerufen. Der diensthabende Arzt konnte aufgrund der schweren Verletzungen eine Gewalttat nicht ausschließen. Erinnern kann sich der Geschädigte laut Polizei nicht. Er weiß nur noch, dass er Samstagnacht in der Altstadt unterwegs war und Alkohol zu sich genommen hat. Die Pförtnerin gab an, dass der Mann von einer Frau in einem weißen Fiat-Transporter ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Frau habe angegeben, ihn im Treppenhaus ihrer Wohnanschrift gefunden. Auch sie wird als Zeugin gesucht. Weitere Anhaltspunkte gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen.