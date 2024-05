Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jungen Menschen den Start ins Berufsleben zu ebnen, das ist das erklärte Ziel der Jugendberufsagentur. Seit zehn Jahren finden dort das Jobcenter, die Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens sowie das Jugendamt unter einem Dach zusammen – aus gutem Grund.

Klassisch wie in einer Behörde sieht es in der Jugendberufsagentur (JBA) am Guimaráes-Platz seitlich des Bahnhofs nicht aus. Der Wartebereich ist bunter, pinkfarbene Sessel stehen dort, ein