2025 soll das ACC-Werk auf dem früheren Opel-Gelände in Betrieb gehen und die ersten Batteriezellen fertigen. Doch wie läuft die Produktion ab und was wird dort genau hergestellt? Werkleiter Peter Winternheimer erklärt außerdem, was die Herausforderungen dabei sind.

Der Rückbau läuft, von den früheren Opel-Hallen auf dem von ACC übernommenen Teil des Geländes im Westen der Stadt wird bald nichts mehr zu sehen sein.