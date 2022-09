Die heiß diskutierte Gaspreiserhöhung ist Mitte September endgültig bei den Haushalten angekommen. Bei vielen Verbrauchern sitzt der Schock tief über die neu berechneten Abschlagszahlungen. Dabei ist das letzte Wort über die genaue Höhe längst nicht gesprochen.

Die Sorge wächst, dass viele Betriebe und Privathaushalte schon bald ihre Gasrechnungen nicht mehr bezahlen können. Kein Wunder also, dass die Politik fleißig nachjustiert, um die Belastungen für die Verbraucher abzufedern. Sogar die Gas-Sicherungsumlage, seit Tagen ein Zankapfel in der Ampel-Regierung, könnte kurzfristig kippen und so für eine spürbare Entlastung sorgen.

Zudem sollen nach einem Beschluss des Bundeskabinetts auf die Lieferung von Gas vom 1. Oktober 2022 bis 31. März 2024 nur sieben statt 19 Prozent Mehrwertsteuern anfallen. Auf den Rechnungen der Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) ist noch der erhöhte Mehrwertsteuersatz ausgewiesen. Die Gaskunden sind verunsichert – und warten auf Antworten.

Wieso ist der Gaspreis in den vergangenen Monaten so explodiert?

Durch den Angriffskrieg Russlands und die darauffolgenden Sanktionen steht kaum noch russisches Gas zur Verfügung. Werden Güter knapp, erhöht sich deren Preis. Um deutsche Gaslieferanten wie Uniper zu stützen, wurde eine Gas-Sicherungsumlage in Höhe von 2,419 Cent beschlossen. Zusätzlich fällt eine Gasspeicherumlage in Höhe von 0,059 Cent an. Die Beschaffungskosten verfestigen sich auf einem hohen Niveau. Insgesamt haben die SWK in der Grundversorgung „Standard Extra“ ihren Preis von 8,85 Cent für die Kilowattstunde auf 14,95 Cent angehoben.

Gibt es einen Grund dafür, wieso die Abschläge in zwei Stufen (August bis Oktober, November bis Dezember) angehoben werden?

Auf RHEINPFALZ-Anfrage teilen die SWK mit, dass die ab August gültige Abschlagserhöhung auf die Preisanpassung zum 1. Juli zurückzuführen ist. „Die weitere Abschlagserhöhung für November und Dezember resultiert aus der Preisanpassung zum 1. November.“

Ist davon auszugehen, dass die für Dezember 2022 errechneten Abschläge auch in den ersten Monaten des nächsten Jahres gültig sind oder sollen dadurch nur die tatsächlichen Kosten für 2022 abgebildet werden?

„Wie die Preisentwicklung für 2023 aussieht, ist aktuell schwer einzuschätzen“, teilen die SWK mit. Denn neben den Beschaffungskosten spielt auch die Entwicklung der Umlagen und Abgaben eine große Rolle. Hierzu zählen nicht nur die auf der Kippe stehende Gas-Sicherungsumlage, sondern auch die CO 2 -Umlage und die Netzentgelte. Ziel der Abschlagsanpassungen sei es, so die SWK, „dass die Kunden im kommenden Jahr keine zu hohe Nachzahlung für das vorausgegangene Jahr leisten müssen“.

Ist davon auszugehen, dass sich der Gaspreis demnächst wieder stabilisieren könnte?

Eine verbindliche Einschätzung zur Preisentwicklung ist in der aktuellen Situation nicht möglich. Und hängt von jeder Menge Faktoren ab. So könnte ein schnelles Ende des Krieges die Situation am Gasmarkt komplett verändern. Auch ein milder Winter und die Bereitschaft der Bevölkerung, Energie einzusparen, könnten dafür sorgen, dass sich die Situation entspannt. Marktbeobachter sind sich aber darüber einig, dass der Gaspreis mittelfristig zwar wieder sinken könnte, vermutlich aber nicht mehr das Level von vor einem Jahr erreicht.

Im dritten Entlastungspaket der Bundesregierung ist eine reduzierte Mehrwertsteuer von sieben statt 19 Prozent auf Gas vorgesehen. Werden die Preise und die daraus resultierenden Abschläge automatisch korrigiert?

Die geplante Mehrwertsteuersenkung auf Gas könnte die Verbraucher tatsächlich spürbar entlasten. Die SWK haben auf Anfrage bestätigt, dass die Preise entsprechend angepasst werden, „sobald die finale Umsetzung in den Gremien erfolgt ist“.

Vor wenigen Tagen sprach der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling, Bundesvorsitzender des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), von einer „realen Insolvenzgefahr bei rheinland-pfälzischen Stadtwerken“. Muss ein Rettungsschirm für kommunale Versorger gespannt werden, wie von Kommunalvertretern gefordert?

Die Gefahr, dass Stadtwerke in Schieflage geraten könnten, ist durchaus real. Die explodierenden Beschaffungskosten, teils mit einem Faktor von über zehn, sind nur ein Thema. Einige Stadtwerke können gar keine Energie mehr kaufen, weil die Sicherheiten, die sie hinterlegen müssen, nicht gestemmt werden können. Ebenfalls kritisch werden kann es, wenn viele Verbraucher ihre Gasrechnungen nicht mehr bezahlen können und Zahlungen ausbleiben. „Noch brauchen wir keinen Rettungsschirm, aber die Fallhöhe bei den derzeitigen Preisen ist groß, die Situation sehr dynamisch“, teilen die SWK mit. Ein Rettungsschirm müsse auf jeden Fall vorbereitet sein und schnell und unbürokratisch zur Verfügung stehen. Aktuell sei die Situation zwar angespannt, aber es herrsche noch keine Liquiditätsnot bei den SWK. „Dennoch können wir, wie jedes andere Unternehmen auch, nur begrenzt Zahlungsausfälle kompensieren.“ Mittelfristig wären dann sogar Auswirkungen auf den ÖPNV nicht auszuschließen.

Droht uns im Winter möglicherweise ein „Blackout“, weil das System in sich zusammenfällt?

„Die Stadtwerke-Gesellschaften müssen mit allen Mitteln vor der Unkalkulierbarkeit der allgemeinen Energiekrise unterstützt werden, um die Versorgungssicherheit aufrecht zu halten“, fordern die SWK. Schließlich stellten die Stadtwerke „einen wichtigen Teil unseres Energiesystems dar und den gilt es zu schützen“. Sonst sei neben der Wirtschaftskraft am Standort Deutschland auch unser allgemeiner Wohlstand in Gefahr. Ob die vom Städte- und Gemeindebund geforderte Gas- und Strompreisbremse umgesetzt wird, steht derzeit noch in den Sternen. Letztlich, so die SWK, sei der Gesetzgeber gefordert, „dass die Haushalte und Unternehmen vor den hohen Energiepreisen geschützt werden“.

Was sollten Kunden tun, wenn sie ihre Strom- oder Gasrechnung nicht mehr bezahlen können?

Die schlechteste Idee ist es, den Kopf in den Sand zu stecken und darauf zu hoffen, dass die Stadtwerke die Anschlüsse nicht sperren. Die SWK empfehlen ihren Kunden, „sich bei Zahlungsschwierigkeiten frühzeitig mit uns in Verbindung zu setzten. Gemeinsam werden wir eine Lösung finden.“ Stundungen und Ratenvereinbarungen seien in den meisten Fällen möglich. Kann eine Nachzahlung nicht aus dem Einkommen bestritten werden, sollten sich Verbraucher an das örtliche Jobcenter oder das Sozialamt wenden. Zudem sollte jeder prüfen, ob er beispielsweise Anspruch auf Wohngeld, Grundsicherung, Sozialhilfe, Lastenzuschuss oder Mietzuschuss hat.

Musterrechnung:

Für einen Vier-Personen-Haushalt bei einem Gasverbrauch von jährlich 15.000 Kilowattstunden im Tarif Grundversorgung SWK Standard Extra:

Preis bis Oktober 2022: etwa 1470 Euro pro Jahr (inklusive 120 Euro Grundpreis)

Preis ab November 2022: etwa 2384 Euro pro Jahr (inklusive 120 Euro Grundpreis) mit Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent

Preis ab November 2022: etwa 2144 Euro pro Jahr (inklusive 120 Euro Grundpreis) mit Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent.

Quelle: SWK