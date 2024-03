Das Florett hängt bei Heidemarie Kratzenberg im Keller, aber wenn die 79-Jährige es in die Hand nimmt, in Position geht, fühlt sich alles an wie früher, als sie für die TSG Kaiserslautern auf der Planche stand.

Wir schreiben das Jahr 1977. Es ist mal wieder spätabends in der Sportredaktion der RHEINPFALZ, und Heidemarie Kratzenberg hat Dienst. Sie arbeitet als Sekretärin, erfasst Sporttexte, geht dem Sportredakteur zur Hand. Und der erzählt ihr, dass er vorhat, eine Sportlerwahl auf die Beine zu stellen, dass er aber noch Kandidaten sucht. Sie fragt ihn scherzhaft, warum er nicht sie nimmt. Er schaut sie mit großen Augen an, will wissen, was sie denn sportlich leiste. Und sie erzählt davon, dass sie als Fechterin der TSG Kaiserslautern jede Menge Pfalztitel gesammelt hat, mehrfach Jugend- und Juniorenmeisterin wurde. Kurt App fragt bei der TSG nach, die das bestätigt, und Heidemarie Kratzenberg wird schließlich nominiert, als Kandidatin für die erste Wahl der Sportler des Jahres 1976. Ihr Name steht zwischen 20 weiteren prominenten Namen aus allen möglichen Bereichen des Sports. Am Ende wird sie Fünfte, aber Heidemarie Kratzenberg ist nicht enttäuscht, im Gegenteil, sie hat durch ihren Sport ohnehin schon so viel gewonnen.

Dabei kam sie eher durch Zufall zu dem Sport, der sie weit nach oben bringen und mit dem sie so erfolgreich sein würde. „Ich hatte damals eine schlechte Haltung und meine Mutter hat vom Arzt gesagt gekriegt, ich soll Sport machen“, erzählt die inzwischen 79-Jährige, die im Grübentälchen aufwuchs. Als Kind hatte sie viel Völkerball gespielt. „Reiten war zu teuer. Meine Mutter ist dann auf Fechten gekommen. Auch wenn sie keine Ahnung davon hatte.“

So ging Heidemarie Kratzenberg zum Fechten bei der TSG, erst in die Halle der Meisterschule, die immer einen staubigen Boden hatte, später ins Buchenloch. Zweimal die Woche trainierte sie – mit Feuereifer. „Am Anfang habe ich an den Strichen vom Basketballfeld nur Schritte geübt und gelernt, wie ich mit dem Florett den Abstand einhalte. Erst viel später habe ich dann ein Florett bekommen“, erinnert sie sich. Am 5. Juni 1962, Kratzenberg war damals 17, bekam sie die Turnierreife. „Ich musste eine mündliche Prüfung machen, wurde abgefragt, zum Beispiel was als Treffer gewertet wird.“

Eine Frage des Geldes

Kratzenberg übte eifrig und wurde schnell besser. Ihr Trainer, Walter Grassmann, sah die Fortschritte und nahm sie mit zu einem Jubiläumsturnier in Kirchheimbolanden, damit sie Erfahrung sammeln konnte. Sie gewann das Turnier und überraschte damit selbst ihren Trainer. Es war der Beginn zahlreicher Siegestouren, bei denen sie reihenweise Pfalzmeistertitel sammelte – und immer wieder ausgebremst wurde, weil sie aus einfachen Verhältnissen kam, ihre Eltern kein Geld hatten, um ihr Hobby mitzufinanzieren. Als Linkshänderin hatte sie zum Beispiel ein Übungsflorett, das speziell auf sie zugeschnitten war. Brach da mal die Spitze ab oder musste sie tauschen, bekam sie von der TSG ein Rechtshänderflorett, bei dem der Griff umgedreht wurde. „Das hat dann alles nicht gepasst und war ganz anders, ganz ungewohnt“, erzählt sie.

Bei der Einzel-DM hätte sie fast nicht antreten dürfen, weil sie nur Söckchen hatte, aber Kniestrümpfe vorgeschrieben waren. „Ein anderer Fechter hat mir dann nach seinem Kampf seine nassen Kniestrümpfe gegeben, damit ich antreten durfte“, erzählt sie ohne Groll. Sie war einfach nur froh, dass sie kämpfen durfte.

Und auch die nächste Geschichte erzählt Kratzenberg, die mittlerweile in Trippstadt lebt, ohne Wut oder Traurigkeit. Dabei war es ein Schlüsselmoment in ihrem Leben oder hätte das Sprungbrett ihrer Karriere werden können. Sie trat bei der Deutschen Meisterschaft in Fulda an. Ihre Eltern fuhren sie mit dem Auto hin, die Familie übernachtete im Hotel. Bei dem Wettkampf im Jahr 1963 zauberte sie mal wieder und es lief richtig gut. Sie war qualifiziert für die K.o.-Runde, wäre unter die besten Zwölf bei der DM gekommen und wahrscheinlich noch weiter, wie sie meint. „Ich war damals richtig gut drauf und ich hätte es vielleicht in die deutsche Mannschaft geschafft. Die besten Acht sind reingekommen, aber ich musste heim“, erzählt sie dann doch ein bisschen traurig. Sie verpasste den Moment, weil ihre Eltern entschieden, dass sie sich keine zweite Nacht im Hotel leisten konnten. Ihre Tochter musste mit nach Hause fahren, ohne zu wissen, was sie hätte erreichen können.

Überraschungstitel mit 31

Kratzenberg trainierte trotzdem so oft es ging weiter. Sie heiratete, bekam zwei Kinder und nahm später auch ihren Nachwuchs mit zum Training oder zum Wettkampf. 1976, sie war damals 31, hatte wegen der Kinder wenig Möglichkeit gehabt zu trainieren, ließ sie sich überreden, zur Pfalzmeisterschaft mitzufahren. Sie fuhr mit nach Frankenthal und wurde Pfalzmeisterin. Mit einer ungewöhnlichen Taktik. „Ich habe im Zurücklaufen gewonnen“, erzählt sie grinsend, wie sie gegen die Jungen mit Taktik und Erfahrung den Sieg holte. „Ich bin zurückgewichen und habe gewartet, bis sie angreifen, dann habe ich sie jedes Mal gehabt.“ Einer von Kratzenbergs Spezialtricks, den nicht viele draufhaben: Sie konnte ihren Gegner mit der Drehung ihres Arms und des Floretts entwaffnen, ihm das Florett aus der Hand schleudern und dann den Treffer nachsetzen, der die Punkte brachte. „Das können nicht viele und wenn, dann eher Männer, weil man dafür Kraft braucht“, erzählt sie, ohne dass es angeberisch klingt.

Die Schritte und Bewegungen, die sie damals eingetrichtert bekam, hat Heidemarie Kratzenberg immer noch wie im Schlaf drauf. Sie bewegt sich immer noch gern und viel, läuft jeden Tag vier Kilometer und hat seit 1982 einen neuen Lieblingssport: Sie spielt auch heute noch Tennis. „Gerade habe ich mir neue Hallenschuhe gekauft, damit ich mit der Frauenmannschaft spielen kann“, erzählt sie – und ihre Augen strahlen. Sport ist und bleibt ihre Energiequelle.

