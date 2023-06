Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Zukunft des Bauens liegt im Sand – daran arbeitet ein Forschungsprojekt am Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU). Unmengen an CO2 und Energie könnten so eingespart werden. Für die nötige Stabilität sollen winzige Lebewesen sorgen: Bakterien.

Noch rieseln die zahllosen einzelnen Sandkörner. Aber unter dem 3D-Drucker verwandelt sich die lose Menge in einen festen Baustein – dann, wenn Bakterien, Harnstoff und Calciumsalze