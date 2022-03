Im Haushalt der Stadt Landstuhl klafft auch in diesem Jahr eine große Lücke zwischen Soll und Haben: Im Ergebnishaushalt, einer Art Gewinn-und-Verlust-Rechnung, beläuft sich der Fehlbetrag auf 3,2 Millionen Euro. Das Defizit habe sich gegenüber dem Vorjahr zwar um fast eine Million Euro verringert, dennoch ist Stadtbürgermeister Ralf Hersina nicht zufrieden mit der Finanzentwicklung der Sickingenstadt. „Mir fehlt aber im Moment die Fantasie, wo wir nachbessern könnten, ohne den Bürgern in dieser schweren Zeit noch mehr Geld aus dem Säckel zu ziehen“, sagt der SPD-Politiker und unterstreicht seinen Sparwillen: „Wir haben alles versucht, aber selbst wenn wir alle freiwilligen Leistungen streichen, reicht das nicht für den Ausgleich.“ Auch der Finanzhaushalt, das Girokonto der Stadt, ist deutlich in den Roten Zahlen. Bei den Investitionen von insgesamt drei Millionen Euro gibt es „keinerlei extravagante Aktivitäten“, wie Hersina betont. Der Schwerpunkt liege auf dem Erhalt der Infrastruktur und auf Investitionen, die – wie etwa der Stadtumbau – die Kommune voranbrächten. Der Stadtrat befindet am Dienstag, 22. März, um 18.30 Uhr über den Etat. oef