Ob in Kaiserslautern alsbald weitere Lockerungen möglich sind, hängt von der Sieben-Tage-Inzidenz ab. Der nächste Grenzwert liegt laut Stadtverwaltung bei 50. Unterschreitet die Inzidenz gemäß Robert-Koch-Institut (RKI) an fünf aufeinander folgenden Werktagen den Wert von 50, greifen ab dem übernächsten Tag weitere Lockerungen. Mit Abstand, Test und Maske wären dann Innengastronomie und Kulturveranstaltungen in Innenräumen möglich. Lockerungen hat die Landesregierung ab 2. Juni aber auch für Kommunen mit einer Inzidenz zwischen 50 und 100 in Aussicht gestellt. Dann dürfen Freibäder, Theater, Opernhäuser und Kinos öffnen. Auch Erleichterungen im Bereich Sport sind geplant.

Steigt die Inzidenz aber an, drohen wieder strengere Maßnahmen. Sobald der Wert gemäß Zahlen des RKI an drei aufeinanderfolgenden Tagen – hier zählen auch Sonn- und Feiertage mit – den Wert von 100 überschreitet, gelten ab dem übernächsten Tag wieder die Regeln der Bundesnotbremse. Lokalseite 3