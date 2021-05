Nach dem Großbrand in der Königstraße, bei dem die Betriebsgebäude des Sanitätshauses Ank und des Auto Sicherheits Centers (ASC) total zerstört wurden, geht es wieder aufwärts. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Doch jeder Betrieb geht seinen Weg.

„Der Wiederaufbau unseres Unternehmens kostet viel Kraft. Wir wären heute nicht so weit, wenn wir nicht so ein tolles Mitarbeiterteam hätten, das unsere Last voll mitträgt und Außergewöhnliches leistet.“ Christiane Ank-Kunze, die Eigentümerin und Geschäftsführerin des Sanitätshauses mit Orthopädietechnik Ank, hat wahr gemacht, was sie kurz nach dem Großbrand des Firmensitzes in der Königstraße gegenüber der RHEINPFALZ angekündigt hat. Sie hat nach vorne geschaut, am Standort in der Königstraße ein Provisorium errichtet und Abteilungen des zerstörten Betriebes funktionstüchtig ausgelagert.

Reha-Abteilung zieht um

Zur Erinnerung: In der Nacht auf den 26. September verursachte ein Großbrand am Sanitätshaus Ank und am Nachbargebäude, dem Auto Sicherheits Center (ASC), einen Totalschaden. Wegen der Brandursache, vermutlich Brandstiftung, laufen derzeit noch Ermittlungen. Bereits wenige Tage nach dem Großbrand hatte Christiane Ank-Kunze vor dem Firmengebäude ein Zelt aufstellen lassen. In dem Provisorium sind der Verkauf und die Annahmestelle untergebracht. „Das Zelt wird gut angenommen, es ist beheizt und entspricht allen Anforderungen der Corona-Sicherheitsauflagen.“

Über ein Maklerbüro war es dem Unternehmen möglich, im Gewerbegebiet West hinter dem Sportgeschäft Decathlon eine Lagerhalle mit einer Fläche von 1300 Quadratmeter anzumieten. In der Halle mit Büroräumen soll vorübergehend die Reha-Abteilung untergebracht werden. „Wir sind dort seit dem 19. Oktober am Arbeiten. Noch werden Trockenbauwände gestellt. Ende November wollen wir einziehen“, freut sich Christiane Ank-Kunze. Die Orthopädiewerkstatt sei in der Filiale in Landstuhl untergebracht, die Verwaltung in einer Wohnung in der Glockenstraße. Die Abteilung Brustprothetik und die Wäscheabteilung, die durch den Brand komplett zerstört wurden, befinden sich jetzt in der Ank-Filiale in der Pirmasenser Straße 7 – 9.

Mitarbeiter sehr kooperativ

Die Umstrukturierung des Betriebs innerhalb kurzer Zeit habe einen großen Kraftaufwand erfordert, betont Christiane Ank-Kunze. Die etwas über 70 Mitarbeiter am Standort Königstraße hätten sich trotz extremer Belastung sehr kooperativ gezeigt. Einige von ihnen hätten vorübergehend in den Filialen des Unternehmens eine Tätigkeit gefunden. Gleichzeitig sei die Unsicherheit darüber, wie es weitergehe, groß. Ein Kompliment hat die Inhaberin für ihre Kundschaft bereit. „95 Prozent unserer Kunden sind voll des Lobes, wie wir die Situation meistern.“ Die Kunden seien beeindruckt und verständnisvoll zugleich.

Von einem zähen Ringen mit Versicherungen spricht die Geschäftsführerin über die Abwicklung des Schadens. „Wir haben hohe finanzielle Belastungen.“ Angebote von Banken seien da. „Wie wir finanziell aus der Situation herauskommen, wird sich zeigen.“ Dennoch kann Christiane Ank-Kunze zuversichtlich in die Zukunft schauen. Laufe alles nach Plan, könnte in zwei Jahren am jetzigen Standort ein neues Gebäude stehen. Die Planung dazu läuft bereits. Der Neubau, der auch das vom Brand zerstörte Gebäude des Auto Sicherheits Centers mit einschließe, werde sich städtebaulich am Gesamtkonzept des Areals orientieren, so die Geschäftsführerin.

Glück im Unglück

Vom Glück im Unglück spricht Annette Johanni, Geschäftsführerin des ebenfalls bei dem Brand in der Königstraße zerstörten Gebäudes, in dem das Auto Sicherheits Center (ASC) seinen Sitz hatte. „Wir werden in der Lokalität einer früheren Kfz-Werkstatt in der Mainzer Straße 114 unseren Betrieb weiterführen“, erklärte sie der RHEINPFALZ auf Anfrage.

Eigentlich habe das Gebäude in der Mainzer Straße zum Verkauf angestanden. „Doch wir wollten nur mieten.“ Als ein befreundeter portugiesischer Geschäftsmann und Kunde von ASC von der Misere des Unternehmens erfuhr, habe er sich die Immobilie zeigen lassen und sie gekauft, berichtet Annette Johanni. „Jetzt wird er das Gebäude an uns vermieten“, zeigt sich die Geschäftsführerin überglücklich und spricht wie von einem „Sechser im Lotto“. In der nächsten Woche sollen die Formalitäten geklärt werden. „Dann können wir zwischen Februar und März kommenden Jahres wieder durchstarten.“

Wie das Sanitätshaus Ank hat auch das Auto Sicherheits Center nach dem Großbrand und der Zerstörung der Werkstatt und des Reifenlagers in einem angemieteten Container umgehend die Arbeit zur Abwicklung von Kundenaufträgen aufgenommen. Stolz ist Annette Johanni auf die fünf Mitarbeiter des Betriebes. „Sie haben nach dem Brand tolle Arbeit geleistet und Menschenmögliches getan.“ Neben dem Verkauf von Autoreifen gehe parallel die Abwicklung von eingelagerten Reifen einher.

Auch wenn das vom Feuer total zerstörte Gebäude abgerissen und ein neues erstellt werde, sei es für den Betrieb nach zwei Jahren nicht zielführend, in die neue Immobilie zu wechseln, verweist sie auf die Komplexität der Werkstatteinrichtung.