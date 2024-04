Bei der Sitzung des Ortsbeirates Erlenbach informierte Gigabit-Koordinator Daniel Schleicher am Dienstagabend über die Versorgungslage mit Gigabit-Netzen in Kaiserslautern.

Im Stadtgebiet seien 85 Prozent, 19.246 Anschlusspunkte, mit gigabitfähigen Anschlüssen versorgt. Rund zwölf Prozent, 2705 Anschlusspunkte, hätten einen Glasfaseranschluss, sagte Schleicher. Grundsätzlich solle der Ausbau eigenwirtschaftlich geschehen. Für Bereiche, in denen ein Marktversagen vorliege, stellten Bund und Land Fördermittel bereit.

In Kaiserslautern seien fünf Netzbetreiber tätig. Unter ihnen die Deutsche Telekom, Vodafone, die Deutsche Glasfaser, K-Net und Plusnet. In Erlenbach beabsichtigten in den nächsten drei Jahren die Deutsche Glasfaser und die K-Net, eine Tochter der Stadtwerke, das Netz auszubauen, erklärte Schleicher. Die Deutsche Glasfaser beginne mit dem Ausbau bei einer Teilnehmerquote von 30 Prozent. Das betreffe auch die Wohngebiete Gersweilerhof, Morlautern, Kaiserberg, Erzhütten und Wiesenthalerhof. Bei einem Vertrag mit 24 Monaten Laufzeit sei ein Hausanschluss kostenlos. SWK und K-Net beabsichtigten in Erlenbach und Gersweilerhof bereits bei einer Quote von 20 Prozent auszubauen. Unabhängig von einem Vertrag sei der Hausanschluss kostenlos. Mitte Juni lade die SWK zu einer Informationsveranstaltung ein, um die Ausbauquote zu ermitteln.

Wann und wo DSL-Anschlüsse abgeschaltet werden, sei noch nicht geklärt. Dafür verantwortlich seien die Bundesnetzagentur und die Telekom. Prognostiziert werde eine Abschaltung von DSL-Anschlüssen ab 2032.