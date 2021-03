Auch in diesem Jahr wird es wegen Corona nichts mit dem Osterurlaub. Was also tun, wenn die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung beschränkt sind, sich ein Bedürfnis nach neuen Eindrücken aber hartnäckig bemerkbar macht? Die RHEINPFALZ hat sich bei Vereinen und Institutionen nach Ferientipps für Familien umgehört.

Was Veranstaltungen von Vereinen betrifft, geht der Blick bereits in Richtung der Pfingst-, beziehungsweise Sommerferien. Den einen oder anderen Hinweis für ein lohnendes Ausflugsziel gab es dann aber doch.

Spielplatz, Woog und „Fuchsfährte“

Der Spielplatz „Fuchsbau“ am Vogelwoog ist für Revierförster Klaus Platz „ein Angebot an die Bevölkerung, um sich zu erholen und zu entspannen, ohne dafür weiter wegfahren zu müssen“. Entspannen geht mit Blick auf den Teich ganz einfach. Mit ein wenig Glück zieht gerade Schwan Franz alleine oder mit seiner Partnerin seine Kreise. Die Kinder dürfen sich derweil auf Rutschen und Schaukeln austoben.

Der Waldspielplatz ist auch Startpunkt für den Walderlebnispfad „Fuchsfährte“. Von dort geht es, immer dem weißen Fuchs folgend, über einen Rundweg von 3,4 Kilometer Länge zwischen zwei bis drei Stunden über 18 Stationen durch den Wald. Diesen hautnah zu fühlen, in ungewohnter Weise zu hören, Geschöpfe der Natur zu entdecken und über Leistungen der Wälder und deren Bewohnerinnen und Bewohner zu staunen, das ist das Ziel. Unterwegs ergeben sich immer mal wieder Zeit und Gelegenheit zum Entspannen, um vielleicht Ostereier zu verstecken oder ein Picknick zu genießen. „Aber bitte den Müll wieder mit nach Hause nehmen“, appelliert der Förster.

Mit dem „Felsenkönig“ den Triftbach entdecken

Mark Neckel, Vorsitzender des Pfälzerwaldvereins Erfenbach, empfiehlt, den Trift-Erlebnispfad am Legelbach im Elmsteiner Tal zu entdecken. Nicht nur, dass der Pfad in diesen Tagen nicht so überlaufen sei wie andere Waldwege. Spannend sei der Erlebnispfad auch deshalb, weil er mit der Trift, dem Holztransport über den Wasserweg, den einst wichtigsten Wirtschaftszweig der Gegend in Erinnerung bringt. „Der Trift-Erlebnispfad ist landschaftlich sehr schön und macht auch Kindern Spaß“, verspricht Neckel.

Der Pfad ist in drei Kreisen angelegt, sodass jeder den Triftbach nach seiner Kondition erleben kann. Der „Felsenkönig“ begleitet die Tour in Form einer Audiotour und erzählt dabei von seiner harten Arbeit als Triftknecht. Die App dazu – Trifterlebnis Legelbach – sollte der Wanderer daheim herunterladen, da es im Legelbachtal keinen Empfang gibt. Mehr Details zum Wanderweg gibt es im Internet.

Abtauchen in die Historie Kaiserslauterns

Keramiken aus der Vorzeit, historische Landkarten, Kaiserslautern vor dem Dreißigjährigen Krieg als Modell, dazu alte Bibeln sowie Ölgemälde zur Pfaffgeschichte und zur Synagoge: Die ständige Ausstellung im Stadtmuseum in der Steinstraße ist überreich ausgestattet mit Relikten aus der Geschichte der Stadt, die auch für Kinder spannend sein dürfte. Butterfässer und Waschzuber: Wer weiß denn heute noch, wozu die Teile einmal unentbehrlich waren? Museumsleiter Bernd Klesmann kann nicht einmal ansatzweise aufzuzählen, was das ehemalige Theodor-Zink-Museum alles aufzubieten hat. Dazu werden Fotos aus der inzwischen geschlossenen Sonderausstellung anlässlich des 100. Geburtstags von Fritz Walter weiterhin auf einem großen Bildschirm im Foyer gezeigt.

Das Stadtmuseum ist von Mittwoch bis Freitag zwischen 10 und 17 Uhr geöffnet, samstags, sonntags und an Feiertagen zwischen 11 und 18 Uhr. Im Museum gelten die bekannten Hygienebedingungen wie Masken- und Abstandspflicht. Ebenfalls verpflichtend ist eine Anmeldung per E-Mail museum@kaiserslautern.de beziehungsweise unter Telefon 0631/2327.