Abstand halten, Maske tragen, online kommunizieren – die Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie sind inzwischen Alltag in unserem Leben. Doch wie funktioniert das in einem Bereich, in dem unmittelbarer Kontakt wichtig ist, um Menschen zu helfen. Über Herausforderungen, Konsequenzen und Bewältigungsstrategien in der Logopädie-Praxis von Lisa Mosinski.

„Zu uns kommen Menschen jeden Alters, weil sie Probleme mit der Stimme oder dem Sprechen haben“, sagt Lisa Mosinski. „Sänger, Schauspieler, Lehrer, Pfarrer, kurz Leute, die