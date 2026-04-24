Seit 2011 leitet Angelika Riedlinger das Eliya Kinderheim in Sri Lanka. Trotz eines privaten Schicksalsschlags denkt sie nicht ans Aufgeben.

Ihren Jugendtraum, ins Ausland zu gehen und Menschen zu helfen, hat Angelika Riedlinger bis heute nicht bereut. Nach dreieinhalb Wochen Heimaturlaub wird sie Ende des Monats zurück nach Sri Lanka fliegen. Nach Tangalle, einer Stadt am Indischen Ozean, wo sie seit 2011 das Eliya Kinderheim leitet.

Die 48-jährige Riedlinger ist in Kaiserslautern nicht unbekannt. In Kaiserslautern sind ihre Eltern zu Hause. Dort besuchte sie die Kurpfalz-Realschule plus und ließ sich im Westpfalz-Klinikum zur Krankenschwester ausbilden. Kaiserslautern ist auch der Sitz des Fördervereins Eliya Kinderheim. Ohne diesen wäre der Betrieb des Kinderheims und eines ihm seit 2013 angeschlossenen Kindergartens nicht möglich.

Weg von häuslicher Gewalt

Zusammen mit acht Mitarbeitern trägt Riedlinger Verantwortung für 30 Jungen aus sozial schwachen Familien im Alter zwischen sieben und 17 Jahren. „In der Region sind häusliche und sexuelle Gewalt an der Tagesordnung“, erklärt Riedlinger. Die Kinder, zum Teil Waisen, stammen aus Problemfamilien und werden dem Kinderheim vom Sozialamt zugewiesen. Sie besuchen eine staatliche Schule und werden von einem achtköpfigen Team im Heim verpflegt und betreut. Bei dem Erwerb des Grundstücks zur Errichtung des Kinderheims war Riedlinger auch die Mutter ihres im November 2023 plötzlich verstorbenen Ehemannes Ranjith behilflich.

„Wir helfen, fördern und ermöglichen den Kindern ein eigenständiges Leben“, sagt Riedlinger. Einheimischen Mitarbeitern bietet das Kinderheim gleichzeitig Arbeit und Lohn. Eine eigene Stromerzeugung sowie der Obst- und Gemüseanbau machen die Einrichtung unabhängiger.

Nun leitet sie auch ein Hotel

Nach der Schulzeit unterstützt das Kinderheim die Jugendlichen bei der Suche nach einer Ausbildung oder einem Arbeitsplatz. „Einige finden in der Gastronomie eine Beschäftigung. Die Lage am Meer ist touristisch erschlossen und belebt“, so Riedlinger. Parallel zum Kinderheim leitet sie einen Kindergarten mit 20 Kindern. Deren Betreuung ist für die Eltern kostenlos. Doch nicht nur das – nach dem Tod ihres Mannes hat Riedlinger zusätzlich die Leitung eines zuvor von ihm betriebenen, benachbarten Hotels mit 14 Zimmern und einem Restaurant übernommen. Im Gedenken an ihren verstorbenen Ehemann lädt Riedlinger die Nachbarn einmal jährlich zu einem Fest auf das Gelände des Kinderheims ein.

Jetzt alles zurückzulassen und mit ihrem Sohn Himayu (zwölf) und ihrer Tochter Liyara (acht) wieder nach Deutschland zu kommen, kann sie sich nicht vorstellen: „Ich bleibe in Tangalle.“ Kraft in ihrer Situation gibt ihr der Glaube – Riedlinger ist Mitglied der evangelischen Freikirche der Adventisten. Das Motto „Hände falten und anpacken“, wie sie es in ihrer Gemeinschaft kennengelernt hat, mag mit dazu beigetragen haben, dass sie Menschen dient, die Hilfe am nötigsten haben.

In Sri Lanka nach dem Tsunami

Den Anstoß zur Errichtung des Kinderheims gab ein Auslandseinsatz in Sri Lanka nach dem Tsunami im Dezember 2004. Über 15 Monate lang engagierte sich Riedlinger für die Hilfsorganisation ADRA vor Ort in einem Kranken- und Erste-Hilfe-Projekt. Wieder zu Hause, folgten bis 2011 vier weitere Jahre auf einer neurologischen Station im Westpfalz-Klinikum. Eine Vorstufe zur Gründung des Kinderheims war 2008 die Gründung des Vereins „Eliya Kinderheim“ in Kaiserslautern.

Den Aufenthalt in Kaiserslautern nutzt Riedlinger, ihren Kindern, die beide Deutsch sprechen, ihre Heimat zu zeigen. Dazu gehört auch ein Besuch der Gartenschau. Auch Arzttermine stehen auf dem Programm. Pflegen möchte sie weiterhin den Kontakt zu ihrer Familie und zu Mitgliedern des Fördervereins. „Ohne die Unterstützung des Vereins und von Sponsoren wäre das Eliya Kinderheim nicht möglich.“ Für den monatlichen Betrieb von Kinderheim und Kindergarten einschließlich der Gehälter der Mitarbeiter werden 5000 Euro benötigt; staatliche Unterstützung erhält das Heim nicht.

Info

Verein Eliya Kinderheim,Marie-Juchacz-Straße 8, Kaiserslautern, Telefon 0174 7348735. Spendenkonto: Sparkasse Kaiserslautern, Iban DE89 5405 0220 0000 5169 89.