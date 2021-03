Mit dem Handtuch über den Rücken rubbeln kennt jeder nach dem Duschen, um den Rücken ausreichend abzutrocknen. Für die beiden Schultergelenke ist die alltägliche Übung absolut notwendig, um beweglich zu bleiben. Mit einem Handtuch lässt es sich aber auch ganz wunderbar trainieren. Dabei ist es egal, wie alt oder groß es ist.

Ein guter Start in das Training ist das Schulterkreisen: 15-mal nach vorne und 15-mal die Schultern nach hinten kreisen. Danach das Handtuch in beide Hände nehmen und auf Brusthöhe versuchen, langsam eine Spannung aufzubauen, als wollte man das Handtuch auseinanderziehen. Diesen Zug nach außen 20 Sekunden lange aufrecht erhalten, leicht den Bauch anspannen und gleichmäßig weiter atmen. Diese Übung noch ein zweites Mal wiederholen.

Jede Seite ist anders

Die Herausforderung ist es, bei der nächsten Übung, das Handtuch so zu halten, wie beim „Rücken trockenrubbeln“. Eine Hand greift das Handtuch hinter dem Kopf oben und eine Hand hinter dem Rücken. Auch hier ganz langsam die Spannung aufbauen und versuchen, das Handtuch auseinanderzuziehen. 20 Sekunden die Spannung halten und danach die Handpositionen wechseln. Jede Seite zweimal trainieren.

Dabei werden viele merken, dass es einen großen Unterschied in der Beweglichkeit in den beiden Schultergelenken gibt. Am besten lasst ihr euch bei der letzten Übung einmal von hinten fotografieren, dann könnt ihr selbst den Unterschied zwischen der rechten und der linken Seite sehen.

Erfolg schnell sichtbar

Durch das Training mit Alltagsgegenständen und integriert in den individuellen Tagesablauf kann die Beweglichkeit der Gelenke erhalten werden. Trainiere die drei Übungen: Schulterkreisen nach vorne und hinten, „Zug vor der Brust nach außen“ und „Zug nach oben und unten, hinter dem Rücken“ jeden zweiten Tag. Mit dem Foto von der letzten Übung hast du sogar eine Möglichkeit, Deinen Erfolg schon nach wenigen Wochen selbst zu sehen.

