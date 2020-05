Seit Wochen befindet sich der Amateur-Fußball im Dornröschenschlaf. Aber die Fußballer des SV Katzweiler sind hellwach und laufen, was das Zeug hält. Vor knapp vier Wochen haben sie einen Corona-Run gestartet: 44 Spieler und Trainer treten in zwei Teams gegeneinander an und sammeln so noch bis Ende des Monats Geld für soziale Einrichtungen. Privatleute, Firmen und befreundete Vereine haben sich spontan für die gute Sache engagiert und bereits jetzt rund 3000 Euro eingesammelt.

Die zwei Teams sind hoch motiviert. Nachdem eine Mannschaft anfangs zu enteilen schien, haben beide Teams jetzt in etwa die gleiche Zahl auf der Uhr. Verlieren will niemand, denn die unterlegene Mannschaft muss ein Vereinsfest organisieren. Nach Corona versteht sich.

Bisher 3000 Euro gesammelt

Dass zu den bisher erlaufenen und gespendeten 3000 Euro noch ein bisschen was dazukommt, wünschen sich mittlerweile auch befreundete Vereine. So sammeln auch die Handball-Damen der HSG Kaiserslautern, die Alten Herren des SV Sambach und die SG Niederkirchen/Morbach fleißig Kilometer und Euro für den guten Zweck. Die Gesamtsumme wird dem Kinder- und Jugendhospiz der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern sowie dem örtlichen Kindergarten und der Grundschule zufließen.

Info



Für weitere Spenden oder Laufpatenschaften ist der SV Katzweiler per E-Mail (spendenlauf@sv-katzweiler.de) erreichbar. Auskünfte erteilen Spielleiter Horst Schulz (0176 25247444) und Trainer Alexander Gauch (0176 32549271). Aktuelle Infos zum Run veröffentlicht der Verein auf seinen Social-Media-Plattformen.