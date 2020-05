Seit Wochen befindet sich der Amateur-Fußball im Dornröschenschlaf. Trainings- und Spielbetrieb wurden eingestellt, Sportstätten sind geschlossen und das Vereinsleben ist zum Erliegen gekommen. Das wollte der SV Katzweiler nicht einfach hinnehmen – und startete vor knapp vier Wochen den Corona-Run: 44 Spieler und Trainer treten in zwei Teams gegeneinander an und sammeln so noch bis Ende des Monats Geld für soziale Einrichtungen. Privatleute, Firmen und befreundete Vereine haben sich spontan für die gute Sache engagiert und bereits jetzt rund 3000 Euro eingesammelt.

Alexander Gauch ist sichtlich gerührt. Der 44-jährige Trainer des SV Katzweiler hätte sich nicht im Traum ausmalen können, welche Lawine er und seine Spieler mit dem Corona-Run lostreten würden. Ein Lauf-Wettbewerb in der trainingsfreien Zeit? Gauch hatte so seine Zweifel, gelten speziell Amateur-Fußballer doch nicht unbedingt als Laufwunder und Trainings-Weltmeister. Doch weit gefehlt. Was anfangs als Notlösung gedacht war, um die Spieler fit und bei Laune zu halten, hat mittlerweile ungeahnte Dimensionen angenommen.

Bisher 6000 Kilometer gelaufen

Zehn Cent pro gelaufenen Kilometer wollten Trainerteam und Spieler zu gleichen Teilen spenden. Bei mehr als 6000 Kilometern von Ostern bis heute kommt da bereits eine nette Summe zusammen. Und bis zum 31. Mai ist noch genügend Zeit, das Spendenkonto weiter aufzubessern. Doch bei den zehn Cent blieb es nicht. Etliche Spieler haben mittlerweile „persönliche Paten“, die den gleichen Betrag noch einmal spenden wollen, Firmen haben ihre Unterstützung zugesagt und „Leute aus dem Ort haben uns spontan Geld für die gute Sache zugesteckt, wenn sie Läufer mit einem grünen Shirt gesehen haben“, ist Gauch begeistert von der überwältigenden Unterstützung innerhalb der Dorfgemeinschaft. „Zwischendurch musste ich wirklich ein paar Tränchen verdrücken“, gesteht der SVK-Trainer.

Von Katzweiler nach Frankfurt

Rechnet man die bisher gelaufenen Kilometer auf die Teilnehmer um, so hat jeder einzelne bereits die Strecke von Katzweiler bis zum Frankfurter Flughafen absolviert. Damit die Spieler nicht auf die Idee kommen, den sonntäglichen Spaziergang mit der Familie in der Bilanz anzurechnen, dürfen höchstens sieben Minuten für einen Kilometer benötigt werden. Über eine Lauf-App muss jeder Spieler seine Leistung nachweisen und dokumentieren. Auch Sebastian Mai, der zurzeit beruflich in London weilt und dort regelmäßig seine Runden dreht, um sich am Gesamtergebnis zu beteiligen. Er ist einer der fleißigsten.

Hellriegel und Weissmann laufen voraus

In Führung liegen in dieser Einzelwertung Hendrik Hellriegel und Marco Weissmann, die beide bislang knapp 300 Kilometer gelaufen sind. Im Schnitt absolvieren alle teilnehmenden Spieler rund sechs Kilometer täglich. „Ich wäre vorher schon froh gewesen, wenn die Jungs ein- bis zweimal wöchentlich eine kleine Runde drehen“, sagt ein begeisterter Trainer. „Über die Hälfte der Spieler ist bereits freiwillig einen Halbmarathon gelaufen. Wenn ich das im Training angeordnet hätte, wären die wahrscheinlich auf die Barrikaden gegangen.“ Gauch genießt die eigentlich trainingsfreie Zeit. „Ich habe nahezu täglich mit den Spielern Kontakt, das schweißt natürlich zusammen.“

Die Sache mit der Wette

Als die Idee entstand und die Schallmauer von 10.000 Kilometern im Raum stand, lachte Alexander Gauch herzhaft. Er hielt dieses Ziel für so verwegen, dass er sogar seine lange Haarpracht anbot, falls er sich täuschen würde. Logisch, dass sich die Spieler diesen Spaß nicht nehmen lassen wollen – und mit dieser Ansage einen zusätzlichen Motivationsschub bekamen. Über eine WhatsApp-Gruppe feuern sich die Spieler gegenseitig an, motivieren sich und frotzeln mit der gegnerischen Mannschaft.

Keilers Erben und Langers Helden

Die beiden Teams wurden vor dem Lauf zusammengestellt: „Keilers Erben“, benannt nach Katzweilers Spielleiter Horst „Keiler“ Schulz, und „Langers Helden“, deren Namensgeber Konditions- und Torwarttrainer Michael „Langer“ Krüger ist. Nachdem eine Mannschaft anfangs zu enteilen schien, haben beide Teams jetzt in etwa die gleiche Zahl auf der Uhr. Verlieren will niemand, denn die unterlegene Mannschaft muss ein Vereinsfest organisieren. Nach Corona versteht sich.

Zu diesem werden wohl auch Vorsitzender Manfred Wilking und Fußball-Vorstand Uwe Scholl einen Beitrag leisten. Sie unterstützen die Idee aus vollem Herzen und beteiligen sich neben 13 Spielerfrauen selbst mit Rad- und Lauf-Kilometern. Alexander Gauch wirkt gerührt: „In meiner mehr als 20-jährigen Zeit als Trainer habe ich so etwas noch nicht erlebt.“ Er meint damit den Gemeinsinn, der wohl so nur in einem Dorfklub möglich ist. „Was dieser Corona-Run mit dem Teamgeist macht, ist in Worte kaum zu fassen“, so Gauch. Fit werden seine Spieler nach dem Lauf-Wettbewerb sowieso sein. „Alle sind hochmotiviert, jeder geht dabei bis an seine Grenzen“, verrät Gauch.

Bisher 3000 Euro gesammelt

Dass zu den bisher erlaufenen und gespendeten 3000 Euro noch ein bisschen was dazukommt, wünschen sich mittlerweile auch befreundete Vereine. So sammeln auch die Handball-Damen der HSG Kaiserslautern, die Alten Herren des SV Sambach und die SG Niederkirchen/Morbach fleißig Kilometer und Euro für den guten Zweck. Die Gesamtsumme wird dem Kinder- und Jugendhospiz der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern, sowie dem örtlichen Kindergarten und der Grundschule zufließen.

Der Corona-Run in Katzweiler hat bereits jetzt alle Erwartungen übertroffen. Und Alexander Gauch freut sich auf die Zeit danach und das große Vereinsfest mit allen Beteiligten, auch wenn er spätestens dann wohl seine Wettschulden einlösen muss. Ein Rasierapparat wird sich bis dahin ganz sicher auftreiben lassen.

Info

Für weitere Spenden oder Laufpatenschaften ist der SV Katzweiler per E-Mail (spendenlauf@sv-katzweiler.de) erreichbar. Auskünfte erteilen Spielleiter Horst Schulz (0176 25247444) und Trainer Alexander Gauch (0176 32549271). Aktuelle Infos zum Run veröffentlicht der Verein auf seinen Social-Media-Plattformen.