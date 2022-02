War das nun boxende Kampfkunst oder Kampfkunst mit Schlagkraft? Wahrscheinlich beides! Auf jeden Fall sind die Jiu Jitsuka des Zen Bogyo Do beim Training mit Profiboxer Michael Seitz ordentlich ins Schwitzen gekommen.

Wie kommt der Profiboxer ins Otterbacher Dojo ins Training beim Zen Bogyo Do? Und was hat Boxen mit Jiu Jitsu zu tun? Die Fragen sind leicht zu beantworten. Das Netzwerk der Kampfkünstler ist groß, der Boxer Michael Seitz zudem kein Unbekannter. Hat er doch lange in Katzweiler gewohnt, trainiert zwar längst in Frankfurt, lebt aber in Kaiserslautern. Der Zen Bogyo Do e. V. ist immer offen für andere Trainingsmethoden und andere Kampfsportarten. Jedes Jahr holt Harald Westrich, Cheftrainer im Verein, beim internationalen Jiu-Jitsu-Lehrgang andere Kampfkunsttrainer nach Otterbach, bietet seinen Schülern immer ein bisschen mehr.

Der internationale Lehrgang, bei dem es Kampfsportler aus ganz Deutschland magisch nach Otterbach zieht, musste pandemiebedingt gestrichen werden. Der Blick über den sportlichen Tellerrand, das Lernen neuer Techniken, fiel, zumindest für den eigenen Verein, aber nicht aus. Der Boxer gab alles! Michael Seitz bot mit seinem Aufwärmtraining, Fitnesstraining, einer Boxgrundschule und verschiedenen Schlagkombinationen einen guten Einblick in die Welt des Boxens und siehe da: „Bei dem gemischten Training von Männern und Frauen, Jugend und Erwachsenen wurde deutlich, dass es viele Parallelen bei den Schlagtechniken des Boxens und des Jiu Jitsu gibt“, freute sich nicht nur Harald Westrich über das für alle Seiten lohnende Training. Bleibt die Frage, wie geht es mit dem Boxer weiter? Nun, er wird am 28. Mai seinen Titelkampf um die Internationale Deutsche Meisterschaft im Cruisergewicht bestreiten und kann sich sicher sein, die Jiu-Jitsu-Kämpfer drücken die Daumen. Bis dahin, und das beantwortet die letzte Frage, wie es den Kampfsportlern nach dem Boxtraining ergangen ist, bis zum Daumendrücken, sind sicher alle kleinen und größeren Muskelanspannungen verschwunden und vielleicht ist ja auch die eine oder andere Technik im täglichen Training verankert.