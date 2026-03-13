Bei den anstehenden Landtagswahlen werden bei den Ergebnissen Urnen- und Briefwahlstimmen zusammen angezeigt. Das sorgt für eine bessere Vergleichbarkeit.

Kaiserslautern ist, wenn es um Wahlen geht, in 18 Bereiche aufgeteilt: neun Stadtteile und neun Innenstadt-Bezirke. Wie Kaiserslautern abgestimmt hat, ist nach Wahlschluss nach 18 Uhr am 22. März auf der Homepage der Stadt nachzulesen. In die dortigen Tabellen werden die Ergebnisse aus den Wahllokalen, nach und nach eingetragen.

Eine kleine, aber feine Änderung

Wie die Leiterin der Gruppe „Statistik und Wahlen“ bei der Stadtverwaltung, Constanze Augustin, im Gespräch mit der RHEINPFALZ erklärt, gibt es in diesem Jahr eine kleine, aber feine Änderung: die Briefwahlstimmen der einzelnen Bereiche werden mit den Ergebnissen aus den Wahllokalen zusammengefasst und dargestellt. Heißt: Wer beispielsweise dem Bereich „Innenstadt West/ Kotten“ zugeteilt ist, kann am Abend, nach der Auszählung, genau sehen, wie sein Umfeld abgestimmt hat – egal, ob die Stimme per Brief, oder aber direkt im Wahllokal abgegeben wurde.

Bei der Bundestagswahl im Februar 2025 beispielsweise, sei das noch nicht der Fall gewesen, blickt Augustin zurück. Da war es nicht möglich, die Briefwahl-Stimmen den zugehörigen Bereichen zuzuordnen. Die Briefwahl-Stimmen wurden eigenen Briefwahl-Bezirken zugeordnet. „In der Zwischenzeit haben wir aber von den Verbandsgemeinden in den umliegenden Kreisen Kusel, Kaiserslautern und Donnersbergkreis etwas lernen können“, sagt Augustin. Kurz: Intern konnte die Darstellung der Ergebnisse aus den Briefwahlbezirken verändert werden, so dass die Briefwahlbezirke genau auf die sowieso schon bestehenden 18 Bereiche gelegt werden konnten.

Seit 2008 nimmt Anzahl der Briefwahl-Stimmen zu

Seit knapp 20 Jahren nimmt die Anzahl der Menschen, die ihre Stimme per Brief abgeben, zu. Augustin führt das auf eine Änderung im Wahlgesetz zurück, wonach seit 2008 kein Grund mehr für eine Stimmabgabe per Brief angegeben werden muss. Einen regelrechten Boom erlebte die Briefwahl bei den beiden Wahlen während der Corona-Zeit, der Landtagswahl und der Bundestagswahl 2021.

Bei der damaligen Landtagswahl im März wurden etwas mehr als die Hälfte der Stimmen im Wahlkreis 44 – die Innenstadt Kaiserslauterns ohne Lämmchesberg/Uni-Wohnstadt, dafür mit dem Stadtteil Hohenecken – per Brief abgegeben: etwa 13.300 von insgesamt rund 24.000 Stimmen. Im Wahlkreis 45 sah es damals ähnlich aus, auch dort lag der Anteil der Briefwähler bei über 50 Prozent: von rund 14.000 Stimmen, die für den Wahlkreis in Kaiserslautern abgegeben wurden, waren etwa 8000 per Brief eingegangen. Zum Wahlkreis 45 gehörten vor fünf Jahren auch noch die Wählerinnen und Wähler in den Verbandsgemeinden Otterbach-Otterberg und Enkenbach-Alsenborn.

Insgesamt beobachtet Augustin derzeit wieder einen leichten Rückgang bei den Briefwählern. Dennoch hatten in Kaiserslautern bis Mitte der Woche rund 16.000 von rund 66.000 Wahlberechtigten einen Antrag auf Briefwahl bei der Stadt abgegeben.