Kaum ein Projekt des Tiefbaureferats wird sich in diesem Jahr so auf den Verkehr auswirken, wie die Fahrbahnsanierung an der Kreuzung in der Merkurstraße. Vor Ort erklären die Planer, wieso an der Stelle unbedingt etwas gemacht werden muss.

„Das sieht jetzt ganz harmlos aus“, sagt Christoph Schenk, Abteilungsleiter Straßenbau im Tiefbaureferat der Stadt, an einem Freitagmorgen im Gewerbegebiet West. Nur wenige Autos fahren