Die Hochwasserkatastrophe hat aufgezeigt, welche verheerenden Folgen die Eingriffe des Menschen in die Natur haben können. Das globale Klima wird beeinflusst von vielen lokalen Veränderungen. Was muss in Kaiserslautern passieren, um klimabedingte Schäden von der Stadt abzuwehren? Umweltverbände geben Antworten.

Die politisch brisantesten Themen in der Stadt waren in jüngster Vergangenheit oft solche, bei denen es um Eingriffe in die Landschaft und das Stadtbild geht: die Ansiedlung von Amazon, das vom Stadtrat abgelehnte Großflächen-Projekt der DB Cargo,