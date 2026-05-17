Slowfood Pfälzerwald und die Schillerschule in Kaiserslautern machen gemeinsam „gesunde Sache“. Im Sauseschritt entsteht auf dem Schulgelände ein Gemüsegarten.

Ein eigener Garten, in dem Gemüse und Salat frisch geerntet werden können, ist eine tolle Sache. Für die Kinder, die die Schillerschule in Kaiserslautern besuchen, ist das nun möglich. Dort stehen seit dem Wochenende sieben gut mit Muttererde befüllte Hochbeete, die nur noch darauf warten, von den Schülern mit Saatgut und Gemüsejungpflanzen bestückt zu werden. Drei weitere Beete kommen noch hinzu.

Zwischen dem Aufbau des Schulgartens, der durch einen Naschgarten und einen Blühstreifen – als zusätzliches Angebot an die Insektenwelt – ergänzt werden soll, und dem einfachen Gedanken „das wäre doch was für uns“, liegen nicht mehr als 14 Tage. Isabel Cappel, Sozialarbeiterin am Familien- und Bildungszentrum der Grundschule Schillerschule, ist mit ihrer Idee bei Thomas Brenner von Slowfood Pfälzerwald sofort auf offene Türen gestoßen.

Snackgurken und Marmelade kochen

„Ein Garten für Schüler, das ist doch unser Gedanke“, sagt Brenner. Was auf die Anfrage der Schule folgte, hat ihn allerdings selbst ein bisschen überrascht. „Das war schon toll, wie schnell alles ging.“ Quasi über Nacht konnte Brenner dank seines Netzwerkes gespendetes Material organisieren. Die an der Schillerschule zur Verfügung stehende Fläche entlang der noch jungen Obstbäume bietet Platz für zehn Hochbeete. Da war viel Holz für die Umrandungen und am Ende 20 Kubikmeter Muttererde-Kompostgemisch gefragt.

40 zugeschnittene Dielen Holz wurden von der Firma Horn zur Schule gebracht, den Mutterboden hat die Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) „gerne für die Kinder“ beigesteuert. Die Muskelkraft, mit der die Beete gewachsen sind, kam von Schülern, Eltern, Lehrerinnen und weiteren helfenden Händen aus dem Quartier. Mit Gärtnerin Catie Faber stand und steht eine Fachfrau beratend zur Seite. „Werkzeug hat uns die Gartenschau ausgeliehen“, berichtet Cappel.

Um die zehn Hochbeete aufzubauen, war jede Menge Unterstützung nötig. Foto: Thomas Brenner/oho

Kleine Tomaten und Snackgurken sieht sie schon beim wöchentlichen Schulfrühstück in der Schillerschule auf den Tisch kommen. Wachsen viele Beeren im Naschgarten, soll gemeinsam Marmelade gekocht werden. Auch soll, so die Pläne der Sozialarbeiterin, der Garten für die Menschen im Viertel da sein. Nicht frei zugänglich, aber doch an bestimmten Tagen und in den Sommerferien.

„Wichtig, dass Kinder was pflanzen“

Slowfood Pfälzerwald bringt nicht zum ersten Mal ein Gemüsegärtchen auf den Weg. In einigen Kitas in Kaiserslautern wird dank der Unterstützung bereits mit Freude gegärtnert, geerntet und auf den Tisch gebracht, was da gewachsen ist. „Es ist so wichtig, dass Kinder mal was pflanzen, dass sie Nahrung fühlen und ganz viele Geschmacksrichtungen selbst erfahren können“, sagt Brenner – ein Grund, warum er selbst viel ehrenamtliche Zeit in den Bau der Beete steckt.

Slowfood Pfälzerwald gehört zur weltweiten Slowfood Bewegung. Ernährungsbildung, die Bewahrung der regionalen Geschmacksvielfalt und auch das Vorhandensein von gutem, sauberem und fairem Essen gehört mit zum Anliegen von Slowfood Pfälzerwald und seinen rund 150 Mitgliedern. Ein weiteres Projekt der Organisation ist der mobile Brotbackofen. Sozialarbeiterin Cappel kann sich gut vorstellen, dass dieser auch einmal an der Schule Halt macht und zusammen mit den Produkten aus dem Schulgarten für ein Projekt genutzt werden kann.