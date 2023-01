Seit Montagmorgen steht nun auch offiziell fest, dass sich sieben Kandidatinnen und Kandidaten um die Nachfolge von Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) bewerben werden. Sechs Wochen sind es noch bis zur Oberbürgermeisterwahl am Sonntag, 12. Februar. Nun, da die heiße Phase des Wahlkampfes beginnt, wollen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, natürlich die Kandidaten zur OB-Wahl vorstellen. Für unsere Wahlberichterstattung haben wir uns Regeln gegeben, um möglichst ausgewogen über den Wahlkampf zu berichten und keine Kandidatin und keinen Kandidaten zu bevorzugen.

Porträts der Kandidatinnen und Kandidaten

Nichtsdestotrotz werden beispielsweise Bürgermeisterin Beate Kimmel, Beigeordnete Anja Pfeiffer oder Grünen-Fraktionsvorsitzender Tobias Wiesemann, die sich ebenfalls um die Nachfolge von Klaus Weichel bewerben, aufgrund ihrer Ämter und Posten sehr wahrscheinlich häufiger in unserer Berichterstattung vorkommen, als manch anderer Kandidat. Schließlich geht das politische Geschehen in der Stadt weiter – Wahlkampf hin oder her. Und Aufgabe einer Lokalzeitung ist es, darüber zu berichten.

In den kommenden Tagen werden wir Porträts der Bewerberinnen und Bewerber samt kurzen Vorstellungsvideos veröffentlichen. Wahlkampftermine der Kandidatinnen und Kandidaten kündigen wir in unserer Rubrik „Vor der Wahl“ an, sofern sie uns von den Bewerbern mitgeteilt werden. Außerdem haben die Kandidaten die Möglichkeit, uns einen Wahlkampftermin zu nennen, über den wir im Nachgang berichten.

Podiumsdiskussion am 18. Januar

Eine OB-Wahl ist eine Personenwahl, dennoch soll es natürlich auch um Inhalte gehen. Was wollen die Kandidatinnen und Kandidaten für Kaiserslautern erreichen? Was sind ihre Schwerpunkte? Wie stehen sie zu elementaren Fragen, die die Stadt aktuell bewegen? Das wollen wir unter anderem bei unserer RHEINPFALZ-Podiumsdiskussion herausfinden, die am Mittwoch, 18. Januar, in der Fruchthalle stattfinden wird und die für jedermann zugänglich ist. Außerdem planen wir, einen Wahl-O-Maten für die Oberbürgermeisterwahl zur Verfügung zu stellen, mit dessen Hilfe unsere Leserinnen und Leser herausfinden können, mit welchem Bewerber sie in zentralen Aussagen übereinstimmen. Natürlich werden wir die Vorstellungen der Kandidaten zu zentralen Politikfeldern auch in unserer Berichterstattung gegenüberstellen. Am Wahltag selbst informieren wir unsere Leserinnen und Leser via Live-Blog, ob das Rennen um die Weichel-Nachfolge im ersten Anlauf entschieden wird oder ob eine Stichwahl am Sonntag, 26. Februar, notwendig wird.

Stichwahl durchaus denkbar

Darauf deutet einiges hin. Noch vor Weihnachten hatte das Mannheimer Meinungsforschungsinstitut CMR im Auftrag der RHEINPFALZ eine Umfrage durchgeführt. „Wenn am kommenden Sonntag der/die Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin von Kaiserslautern gewählt werden würde, welcher Person würden Sie Ihre Stimme geben?“, wollten wir von 500 wahlberechtigten Kaiserslauterern wissen. Beate Kimmel wäre mit 28 Prozent der Stimmen auf Platz eins gelandet, Anja Pfeiffer mit 15 Prozent auf Rang zwei. Über 30 Prozent der Befragten waren noch unentschlossen.

Gut möglich also, dass im ersten Wahlgang niemand die absolute Mehrheit der Stimmen erringt. Dann werden wir unsere Leserinnen und Leser auch im Vorfeld einer Stichwahl über alles Wissenswerte informieren.