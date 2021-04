In Tokio gibt es Medaillen für Klettern und Bouldern, bei den nächsten Olympischen Spielen in Paris auch. Positive Signale, die für den Sport mehr sind als nur ein Zeichen. Es kommt einiges in Bewegung – trotz Corona. Seit 1. März gibt es eine Landestrainerin, die Eliteschule des Sports in Kaiserslautern hat Klettern als Schwerpunkt aufgenommen und es laufen Planungen zum Bau eines Kletterturms in Kaiserslautern, damit die Kaderathleten üben können für die Olympischen Spiele.

Es tut sich was im Deutschen Alpenverein, in einem Bereich, in dem die Entwicklung bisher eher schleppend vorangegangen ist. Eigentlich müsste der Landesverband 80 Prozent seiner Aufgaben in den Bereich Leistungssport legen und sich mit dem verbliebenen Anteil um den Bereich Naturschutz kümmern. „Das sehen aber nicht alle so“, beklagt Norbert Lau, Referent für den Leistungssport in Rheinland-Pfalz das Schattendasein, das der Leistungssport im DAV führt.

Doch es tut sich was. Am 18. November gab es eine Präsidialausschusssitzung zum Thema Landesleistungssport, bei der Johannes Lau, Norbert Laus Sohn und Bundestrainer für die Jugend, ein Leistungssportkonzept vorstellte. Am Ende stimmte der Ausschuss zu, dass es einen Entwicklungsschwerpunkt Sportklettern in Rheinland-Pfalz geben soll. Das hatte unter anderem zur Folge, dass sich die Möglichkeit auftat, eine Vollzeitstelle für eine Landestrainerin zu schaffen. Ende November wurde die Stelle ausgeschrieben. Seit 1. März arbeitet Monika Retschy (29), ehemalige Wettkampfkletterin, zeitweise eine der zehn besten Boulderinnen weltweit, als hauptamtliche Landestrainerin. Ihre Stelle ist befristet auf den Olympiazyklus und gesichert bis 2024 mit leistungsabhängier Option auf Verlängerung.

Der Kletterturm

Zeitgleich wurde ein Landesleistungszentrum für Kaiserslautern beantragt unter Nutzung der Boulderhalle RockTown in Kaiserslautern, des Heinrich-Heine-Gymnasiums (der Eliteschule des Sports, die Sportklettern als Förderschwerpunkt in ihr Programm aufgenommen hat) und der Uni Kaiserslautern. Aber eine Folge brachte der Antrag mit sich: „Wir brauchen jetzt in Kaiserslautern dringend eine wettkampffähige Speedanlage. Wir haben keine“, erklärt Norbert Lau. Neben Lead (Vorstiegsklettern) und Bouldern (Klettern in Absprunghöhe) ist Speed (Topropeklettern auf Zeit; der Kletterer ist dabei mit einem Seil von oben gesichert) die dritte olympische Disziplin, die ab Tokio im Wettbewerb ist.

Norbert Lau verfasste ein Schreiben an den Innenminister und machte deutlich, wie wichtig ein Kletterturm wäre. „Die Uni erklärte sich bereit, Gelände zur Verfügung zu stellen. Das Innenministerium hat dem Bau zugestimmt. 50 Prozent der Baukosten übernimmt das Land. Das HHG gibt Geld dazu, der Bundesverband und der Landesverband geben Geld dazu.“

Klettern statt Tennis

Derzeit laufen Gespräche mit dem Betreiber über Nutzungskonzepte, Angebote werden eingeholt. Nach ersten Plänen lägen die Kosten für einen Turm, der auf zwei ehemaligen Tennisplätzen entstehen soll, bei rund 400.000 Euro, und der Plan könnte im Sommer realisiert werden. „Vorher braucht es noch einen Beschluss der Mitgliederversammlung im Landesverband“, sagt Lau. Er freut sich, dass die Anerkennung als olympische Sportart viel bewegt hat.

Vorbild für Bayern

Klettertrainerin Monika Retschy ist froh, dass im Gegensatz zum Tokio, wo sechs Medaillen vergeben werden (drei für die Herren, drei für die Damen) in Paris doppelt so viele eingeplant sind. „Das ist ein Weg in die richtige Richtung, dass die Disziplinen getrennt werden“, sagt die passionierte Boulderin. Die Eliteschule des Sports in Kaiserslautern ist die erste mit Klettern als Schwerpunkt. „Die Bayern wollen das jetzt auch machen.“ Und neben einer weiteren Vollzeitstelle in Bayern ist Retschys Stelle die einzige bundesweit.

Drei Trainer arbeiten im Landesverband. Neben den drei Landesstützpunkten fürs Sportklettern in Trier, Frankenthal und Kaiserslautern gibt es durch das Landesleistungszentrum einen vierten Standort für Trainer mit Lizenz und Kaderathleten – auch dank Olympia.