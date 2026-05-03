Die Speedkletterer ermitteln in Kaiserslautern ihre Landesmeister. Nervosität scheint dabei ein Fremdwort zu sein.

Freitag, 1. Mai: „At your marks“ ertönt in regelmäßigen Abständen am Kletterturm „Peak 17“. Die RLP-Landesmeisterschaften im Speedklettern sind eröffnet. Athletinnen und Athleten jeder Altersklasse scharen sich freudig um die Wand. Die U13 beginnt ihren Tag, in der Sonne stehend, vor der zehn Meter hohen Kletterroute. Zwei identische Touren sind in zwei Höhenvarianten, bei den Jüngeren noch mit Hilfsgriffen, an den Turm geschraubt. Das Ziel, den Top so schnell wie möglich zu erreichen, wird hier perfektioniert.

Von der Disziplin, dem harten Training und dem hohen Druck dieses Leistungssports ist jedoch zu Beginn des Wettbewerbs wenig zu spüren. Laute Musik dröhnt aus einer riesigen Box, im Publikum scheint das Tragen von Kletterpullovern Pflicht zu sein. Die U13- und U15-Teilnehmerinnen und Teilnehmer laufen wild durch die Menge; Eltern tragen ihrem Nachwuchs verlorene Chalkbags hinterher, und kreidige Fingerabdrücke sind auf jeder nur möglichen Oberfläche verteilt. Von Aufregung oder Angst scheint keine Spur zu sein. Selbst bei kurzen Unterbrechungen, etwa durch Windböen, wippen die nächsten Starter freudig im Takt der Musik. Entspannt, cool und mit riesiger Freude am Sport – so begegnen die Kletterer der Meisterschaft.

Jubel für jeden

Als dann die Qualifikation beginnt, werden bereits in dieser neue Landesrekorde aufgestellt. Nele Hartmann (elf Jahre, aus Worms) spielt nach ihrem Training mit umgeklappten Kletterschuhen Fußball und wartet auf ihren nächsten „Go“. Sie schafft es ins Finale und wird Landesmeisterin der U13 (Mädchen). Im Interview ist sie freudig von ihren Teamkolleginnen umgeben. Sie erzählt, dass ihr Speedklettern so Spaß macht, „weil nicht nur der Beste gewinnt, sondern es immer drauf ankommt, eine neue persönliche Bestzeit aufzustellen“.

Genau diese Mentalität zieht sich durch den gesamten Wettkampf. Beim Ablassen von der Tour geben sich die Sportlerinnen und Sportler noch in der Luft die Faust. Im Publikum wird für jeden gejubelt. Selbst großer Enttäuschung bei nicht vollendetem Durchgang wird mit Umarmungen und viel Zuspruch begegnet.

Dankbare Worte

Die Spannung steigt erst bei den U17-Wettbewerben an. Die Älteren wärmen sich stoisch mit Kopfhörern und konzentrierter Miene auf, während die U13 den Kuchenverkauf stürmt. Trotz der ernsteren Stimmung und der Höchstleistungen ist auch hier die Freude in den Gesichtern der Athletinnen und Athleten nicht zu übersehen.

So endet der Tag nach der Siegerehrung mit dankbaren Worten von Johannes Lau, dem Trainer der Kletterleistungsgruppe des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Er lobt die Ergebnisse und vor allem „den Teamgeist“ seiner Truppe. Erleichterung über den erfolgreichen Wettkampf steht ihm und dem Publikum ins Gesicht geschrieben. In der Kletterwelt scheint noch alles in Ordnung. Kameradschaft, gegenseitiger Respekt, Spaß am Sport und enorme sportliche Erfolge übertönen zumindest an diesem Tag jeglichen Lärm aus dem Rest der Welt.