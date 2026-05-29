In Kaiserslautern dürfte es nur wenige geben, die seit 1986 im Einzelhandel tätig sind – so wie Eva und Kalli Marx. Nun bringen sie ein T-Shirt mit coolem Motiv heraus.

Die gebürtigen Kaiserslauterer Eva (55) und Kalli Marx (57) besitzen mehrere Kleidungsgeschäfte. Eines davon ist „Brothers of Denim“ (B.O.D.). Dort bringen sie am Samstag ein T-Shirt heraus, das die eigene Ladenfront zeigt. Das Projekt setzen sie gemeinsam mit dem Kaiserslauterer Sebastian Herzog um. Der 21-Jährige ist Influencer – mehr als 100.000 Menschen folgen ihm auf Instagram –, betreibt eine eigene Social-Media-Agentur und arbeitet seit zwei Jahren eng mit dem Ehepaar Marx zusammen. Herzog betreut die Online-Präsenz von B.O.D. und will „über Social Media die Leute in den Laden holen“.

In Kaiserslautern sei es derzeit aber nicht leicht, sagt Kalli Marx: „Die Mieten im Verhältnis zur Kaufkraft sind hier schon sehr hoch.“ Er und seine Frau seien ständig im Dialog mit der Stadt – vor allem wegen fehlender Parkplätze, vieler Baustellen und eines nur spärlich ausgebauten öffentlichen Nahverkehrs. Gerade für Kunden aus dem Umland sei es schwer, in die Innenstadt zu kommen. Zudem stünden sie in direkter Konkurrenz zu den Großkonzernen, die hinter den übrigen Geschäften stehen. „Nirgends steckt mehr Familie dahinter – anders als bei uns“, sagt Kalli Marx. Mit der Idee des eigenen T-Shirts möchte das Trio „hier in der Stadt etwas bewegen“. Die Ladenfassade auf dem T-Shirt soll die Verbundenheit der Kundschaft „zu Kaiserslautern und dem Laden“ zeigen, betont Herzog.