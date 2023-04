Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast ein Jahr ist es her, dass es in Kaiserslautern den ersten Corona-Fall gab. Seitdem hat sich das Leben vieler Menschen komplett verändert. Auch der Alltag der Bundestagsabgeordneten Alexander Ulrich (Linke) und Gustav Herzog (SPD). Der RHEINPFALZ haben sie berichtet, wie derzeit Politik gemacht wird und was sie verzweifelten Einzelhändlern sagen.

Rund 24 Videoschalten hat Gustav Herzog in der vergangenen Woche hinter sich gebracht. Seit dem Lockdown im November ist er im Homeoffice. „Mir fällt die Corona-Decke auf den Kopf“, sagt