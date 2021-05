Den 18. März und alles, was danach kam, wird Katrin Brady wohl nie vergessen. Sie musste das RockTown, die Boulderhalle in Kaiserslautern, schließen. Von einem Moment auf den nächsten stand sie vor einem großen, unbekannten Berg voller Fragen. Werden sie und ihre Familie, die von der Halle und für die Halle leben, überleben? Und wann und wie kann es weitergehen?

Katrin Brady lebt ihren Traum. Sie ist Kletterin und Boulderin aus Leidenschaft, war – damals hieß sie noch Lau – im Jugend-Nationalkader, sammelte Meistertitel. Lernte in den USA ihren Traummann kennen, der sich wie eine Echse an der Wand bewegen kann und wie sie für den Sport brennt. Er kommt mit nach Deutschland, die zwei heiraten, eröffnen eine Boulderhalle in Kaiserslautern. Sie haben zwei Kinder, Noah (3) und Elias (6), natürlich leidenschaftliche Boulderer, sie kaufen sich ein Haus, Katrin Brady hat ein Pony, Luke Brady wird Wettkampfschrauber, schraubt für nationale und internationale Boulder- und Kletterrouten und ist gefragt. Die Halle läuft. Bouldern und Klettern wird olympisch, alles fiebert auf Tokio hin.

Die Halle als Wohnzimmer

Für die Bradys läuft’s. Nach fast zehn Jahren und einer harten Anfangszeit hat sich die Familie hochgearbeitet, hat jeden verdienten Euro wieder in die Halle gesteckt, verbringt jeden Abend im RockTown, das zum Wohnzimmer, zum Freundestreff und für viele zur Heimat geworden ist. „Mittlerweile sind Ehen daraus entstanden und es gibt schon viele Kinder von Paaren, die sich hier kennengelernt haben“, erzählt Katrin Brady, und ihre Augen leuchten. Sie brennt für diesen Sport und für die Halle, liebt den Traum, den sie lebt – bis sich plötzlich alles ändert.

Traum wird zum Alptraum

Von einem Moment auf den nächsten wird der Traum zum Alptraum. Das Coronavirus erweist sich als hartnäckiger und gefährlicher als gedacht, die Konsequenz ist notwendig und unabwendbar: Die Regierung erlässt das Kontaktverbot mit der zwingenden Folge: Das RockTown muss schließen.

Katrin Brady ruft die Mitarbeiter zusammen und versucht, stark zu sein. „Die Halle war leer, wir saßen zusammen, und ich habe ihnen gesagt, dass wir sie nicht weiter beschäftigen können und dass wir nicht wissen, wie und wann es weitergeht und wenn, dann mit starken Einschränkungen.“ Die Emotionen überwältigen sie. „Einige Mitarbeiter haben geweint. Ich habe geweint, Luke hat geweint. Da kommt alles hoch“, beschreibt sie den Moment, in dem sie alles zusammenbrechen sah, was sie und ihre Familie sich in mühevoller Kleinarbeit und mit viel Leidenschaft und Herzblut aufgebaut hatten.

Für den Job das Studium geschmissen

Sie fühlt mit den Mitarbeitern mit, die zu einer Familie geworden, auch privat eng zusammengewachsen sind, die genauso brennen für den Sport wie sie. Katrin Brady (37), ihr Mann Luke (32) und ihr Vater Norbert Lau (70) als die drei Geschäftsführer sowie zwei Angestellte bekommen Kurzarbeitergeld, die Honorarkräfte stehen plötzlich vor dem Nichts. „Sie finanzieren damit ihre Miete und ihr Leben“, weiß die Hallenbetreiberin, wie sie jeden Cent brauchen. Und sie weiß auch, wie sie für den Job brennen. Einer der Angestellten, der vorher auf 450-Euro-Basis gearbeitet hat, hat für die Arbeit im RockTown das Studium geschmissen.

Gedanken sortieren

Für die Familie Lau-Brady hieß es jetzt erst mal, die Gedanken und die Finanzen zu sortieren. Norbert Lau, der sich um die Buchhaltung und die Steuer kümmert, hilft tatkräftig mit. „Wir haben gleich Kurzarbeitergeld beantragt und Soforthilfe, direkt am ersten Tag, am 30. März“, erzählt er. „Wir haben auch gleich einen KfW-Kredit beantragt, waren die Ersten bei der Kreissparkasse, die das getan haben, und die haben sich direkt darum gekümmert.“ Seine Tochter ist froh, dass die Halle schon so lange läuft. „Wir haben uns etabliert, sind damit eher kreditwürdig. „Wenn wir weniger als zwei Jahre auf dem Markt wären, würden wir gar nicht an die Kredite kommen.“

Zweite Einnahmequelle versiegt

Sie fühlt mit den anderen Hallen mit, für die die Zeit jetzt ebenso schwer wird. Und landet wieder in ihrer harten Welt. Seit 18. März hat das RockTown keine Einnahmen mehr. Für ihren Mann Luke ist auch die zweite Einnahmequelle weggebrochen: Er arbeitet zusätzlich selbstständig als Routenbauer, schraubt Routen für nationale und internationale Wettkämpfe, auch Weltcups. „Alle Einnahmequellen sind auf einmal weg, und man steht plötzlich vor einem Riesenberg an Fixkosten“, versucht Katrin Brady in Worte zu fassen, was sich in ihr ballt.

Sie hat versucht, ihre Emotionen in den Griff zu kriegen und alles abzuarbeiten, was zu tun ist. Da war erst mal der Shop in der Halle. „Ich habe offene Bestellungen sofort storniert. Da kam gerade die ganze Sommerware rein.“

Miete läuft weiter

Die Miete für die Boulderhalle läuft weiter. „Wir haben einen Stundungsantrag für Steuer und Sozialkosten gestellt“, berichtet ihr Vater, der weiß, dass das „auf Dauer nichts hilft, weil das ja irgendwann auch bezahlt werden muss“. Seine Tochter versuchte, auch im Privatleben alles zu ordnen, sich von Verpflichtungen zu lösen, die nicht unbedingt nötig sind. „Wir müssen die Zahlungsströme unter Kontrolle kriegen, sonst ist irgendwann die Insolvenz nicht so weit weg“, weiß sie.

Das andere Leben

Das Leben der Bradys hat sich komplett geändert. Die Söhne Noah (3) und Elias (6) sind jetzt ständig daheim. Die Familie hat ein Haus in Otterberg gekauft, in dem noch einiges zu tun ist. Luke Brady kommt jetzt mit den Renovierungsarbeiten noch langsamer voran, im bewohnbaren Teil geht es eng zu. Er und seine Frau wechseln sich ab mit der Kinderbetreuung. Katrin Brady, die aktuell noch Elternzeit hat, Ende Mai wieder im globalen Einkauf als Managerin Daten und Systeme arbeiten wird, sitzt am Rechner und regelt die Finanzen des Familienunternehmens, übernimmt dann wieder die Kinder, damit ihr Mann renovieren kann. Sie klagt nicht, dass sie keine Zeit für sich hat, dass sie ihr Pony viel zu selten sieht. Sie versucht, das Positive aus der Situation zu ziehen: „Es ist eine spannende Zeit. Man beschäftigt sich viel mehr mit den Kindern. Die Jungs sind intensiver zusammengewachsen, aber haben sich auch mehr gestritten.“

„Mit jedem Monat wird es schwieriger“

Sie hält regelmäßig Kontakt zur Mitarbeiter-Familie. „Das Problem ist, dass wir gar nichts wissen. Klar ist, mit jedem Monat wird es schwieriger.“ Nicht nur für das RockTown. Inzwischen haben sich die Boulderhallen zusammengetan und ein Strategiepapier erarbeitet, Richtlinien für Regelungen zu Abständen, Einhaltung und Hygienestandards entwickelt. Klar ist, egal wann wieder geöffnet werden kann, es werden weniger Kunden sein und ganze Einnahmequellen werden wegfallen.

Für’s RockTown bedeutet das 70 Boulderer im Schnitt gleichzeitig und in Spitzenzeiten 100 wird es nicht mehr geben. Eine Hilfskraft an der Theke reicht nicht aus, wenn Ein- und Auslass und die Einhaltung der Richtlinien kontrolliert werden müssen. Kurse wie Yoga oder Bouldern für Anfänger oder Kindergeburtstage in der Halle wird es erst einmal nicht mehr geben.

Das Worst-Case-Szenario

Familie Lau-Brady weiß, dass jetzt viel vom Impfstoff und von der Politik abhängt, hofft, dass das RockTown möglichst bald wieder öffnet. „Ich gehe aber davon aus, dass vor den Sommerferien nichts mehr passieren wird“, sagt die Hallenbetreiberin. Das Worst-Case-Szenario, das die Familie durchgerechnet hat, wäre eine Schließung bis zum Jahresende. „Aber dann steht und fällt alles mit den Krediten.“

Was Katrin Brady Hoffnung macht und weiter kämpfen lässt ist das Feedback, das ihr die Menschen geben, die sonst in die Halle kommen. Sie vermissen ihre zweite Heimat – und nicht nur das Bouldern. Ihr Mann Luke durfte inzwischen wieder Routen schrauben, für den Olympiakader in der Halle in Augsburg. Inzwischen wurde der KfW-Kredit genehmigt. Brady: „Damit sind wir erst einmal gerettet.“

Alles auf Anfang

Sie weiß, dass ein Neustart sie zurück an den Anfang wirft, dass alles wieder bei Null anfängt, dass sich die verlorenen Einnahmen nie aufholen lassen. Aber sie bleibt optimistisch. „Es wird etwas schneller gehen als vor neun Jahren“, macht sie sich Mut und denkt an das, wofür sie das alles tut, ihre Leidenschaft fürs Bouldern, mit der sie so viele Menschen angesteckt hat. Und an die Boulderfamilie, die wiederkommen wird, wenn alle die Coronakrise überstanden haben.