Dass der TuS Dansenberg II in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar als einer von vier Titelkandidaten überwintert, ist eine dicke Überraschung. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Wächter hat ihr Ziel, eine sorgenfreie Runde zu spielen, jetzt schon erreicht.

Das Perspektivteam der Dansenberger, dessen Altersschnitt bei unter 23 Jahren liegt, geht mittlerweile in der dritten Saison in Folge in der vierthöchsten Spielklasse auf die Jagd nach Punkten und