„Eigentlich...“: So fangen neuerdings viele Geschichten an. Auch jene der Provinz 80 Programmkino GmbH: „Eigentlich wollten wir dieses Jubiläum feiern“, heißt es in puncto 40-jährigen Bestehens in schwarzroten Lettern. Doch wegen des Covid-19-Virus’ kam es bekanntermaßen anders. Statt Fest- und Filmprogramm hängen nun fünf lachende (Mitarbeiter-)Gesichter samt Geburtstagstorte in den Schaukästen. „Damit möchten wir Kontakt zu unseren Kinobesuchern halten“, klärt Mitarbeiterin Ursula Simgen-Buch auf. Den imaginären Dialog hielt Fotografin Marta Maria Mróz mit der Kamera fest. Zudem fällt der geschwungene Schriftzug „Union-Theater“ über den Köpfen auf. Lässt er doch an eine Krone, also an Corona denken. Zu den ausgestellten Fotografien schriftstellert Simgen-Buch Freitagstexte, in denen sie in Form eines Wochen(tage)buches von kreativen Ideen und Aktionen seitens der Kinofreunde und -förderer in dieser Zeit geschlossener Lichtspieltheater erzählt. Ein guter Anlass, sich in Worte und Bilder zu vertiefen und die Wartezeit zu verkürzen, bis Marie Gouils gemalter samtroter Brokatvorhang auf dem Rolltor des Union-Theaters wieder hochgehen wird.