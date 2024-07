Auf den Straßen dieser Welt könnte eine kleine Revolution bevorstehen – ausgelöst im Lautrer Süden, in den Sälen der Universität: Mit „Aorta“ hat die RPTU jetzt ein KI-basiertes System entwickelt, das beim schnellen Freimachen einer Rettungsgasse hilft. Ab 2026 soll es in der Stadt angewandt werden. Was steckt dahinter?

Wie sieht die Zukunft aus auf den Straßen Kaiserslauterns,