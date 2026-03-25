Mit einem neuen Angebot will der DRK Kaiserslautern Pflegebedürftigen ein gutes Leben in vertrautem Umfeld ermöglichen. „CareQuartier Plus“ soll bestehende Hilfen vernetzen.

„Wir müssen die Koordination der Pflege anders denken“, sagt Tina Geib, die Leiterin der DRK-Sozialstation. Als pflegende Familienangehörige könne man den Alltag nicht alleine bewältigen. Zu leicht laufe man Gefahr, sich im großen Angebot der Anlaufstellen zu verzetteln. „Mit dem Projekt ,CareQuartier Plus’ wollen wir Angehörigen von zu Pflegenden die Arbeit erleichtern und Ruhe in den Alltag bringen“, erklärt Geib. Gleichzeitig ziele das Pilotprojekt darauf ab, ältere Menschen möglichst so lange zu Hause zu pflegen, bis eine stationäre Aufnahme in einem Pflegeheim unumgänglich sei.

„Zur Umsetzung des Projekts wollen wir alle Sozialdienstleistungen des DRK in Kaiserslautern niederschwellig zur Verfügung stellen“, erläutert Kreisgeschäftsführer Axel Gilcher. „Dazu wollen wir notwendige Ressourcen in unserem Haus bündeln und einen Schuh daraus machen.“ Der Pflegetreff des DRK in der Wilhelm-Kittelberger-Straße 115 sei ein Angebot, bei dem sich Angehörige über Pflegemaßnahmen informieren, austauschen und Rat holen können. „Wir setzen dort an, wo bislang Versorgungslücken entstehen: An Schnittstellen zwischen ambulanter, teil- und stationärer Pflege, Beratung, Ehrenamt und sozialer Infrastruktur. Statt nebeneinander zu arbeiten, werden bestehende Angebote systematisch vernetzt“, berichtet Gilcher.

Versorgung soll personenzentriert und flexibel sein

Kern des Projekts sei ein 360-Grad-Versorgungsnetzwerk, das Pflege, Therapie, Beratung, Ehrenamt, Angehörige und Nachbarschaft einbeziehe. Die Versorgung erfolge abgestimmt, personenzentriert und flexibel. Leistungen könnten bei verändertem Bedarf angepasst oder zeitweise reduziert werden. „Ein gezieltes Care- und Casemanagement erleichtert Übergänge und hilft, Unterstützungsbedarfe frühzeitig zu erkennen“, verweist Gilcher darauf, dass der Position „CareManagerin“ in dieser Initiative besondere Bedeutung zukommt.

Im Pflegetreff wird es gleich zwei davon geben: Heike Eckrich, gelernte Krankenschwester, und Susanne Kersch werden Angehörigen bei der Versorgung schwer kranker oder pflegebedürftiger Menschen beratend zur Seite stehen. „Verlieren Menschen wegen ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigung ihre Selbstständigkeit, bedürfen sie der Hilfe von Angehörigen und Pflegefachkräften“, sagt Eckrich. Ihre Aufgabe sei es dann, notwendige Maßnahmen zu planen, zu koordinieren und zu steuern. Beide Mitarbeiterinnen werden Hausbesuche machen und mit zu pflegenden Personen und ihren Angehörigen Gespräche führen. „Wir wollen uns von betroffenen Menschen ein Bild machen, sie zu Wort kommen lassen und gemeinsam mit ihnen nach einer individuellen Lösung der Pflege suchen. Zusammen werden wir das gut hinbekommen“, verspricht Eckrich.

Verschiedene Stellen arbeiten noch enger zusammen

Das bedeutet: Künftig sollen die ambulante Sozialstation des DRK-Kreisverbands Kaiserslautern-Stadt, die stationäre Pflege des DRK-Seniorenzentrums Kaiserslautern (DRK-Landesverband Rheinland-Pfalz) sowie „La Casita“ – ein Angebot der Kinder- und Jugendhilfe des DRK-Landesverbands Rheinland-Pfalz – noch enger zusammenarbeiten. „Synergien, wie flexible Personallösungen, stärken bestehende Strukturen und schaffen einen lebendigen Ort der Begegnung und Unterstützung. Digitale Angebote sowie Pflegegästezimmer für kurzfristige oder notfallbedingte Aufenthalte ergänzen das Konzept“, informiert Beate Ruffing, Leiterin des DRK-Seniorenzentrums Kaiserslautern.

Kurzum: „CareQuartier Plus“ steigere die Lebensqualität älterer und hilfsbedürftiger Menschen, entlaste Angehörige und fördere neue Formen der Zusammenarbeit. Neben dem DRK-Kreisverband Kaiserslautern-Stadt starten auch der DRK Kreisverband Leipzig-Land und die DRK-Schwesternschaft Westfalen mit dem Modellprojekt „CareQuartier Plus“. Bis Ende 2027 soll der Ansatz wissenschaftlich ausgewertet sein, um ihn auf weitere Regionen übertragen zu können.

Info

Der Pflegetreff des DRK-Kreisverbands Kaiserslautern-Stadt (Wilhelm-Kittelberger-Straße 115) ist donnerstags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Kontakt: Telefon 0631 31090339.