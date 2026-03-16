Ist das Foto echt? Das Internet ist voller Fälschungen, die auf den ersten Blick kaum zu erkennen sind. Ein DFKI-Projekt soll helfen, solche Deepfakes zu erkennen.

Wer kennt es nicht? In Whatsapp-Gruppen kursieren – insbesondere kurz vor Wahlen – Bildchen, Videos oder Links zu Seiten mit politischen Inhalten. Dazu kommen Videos mit politischen Inhalten, die die Algorithmen täglich in die Newsfeeds spülen. Politische Meinungsbildung hat sich zu einem großen Teil ins Internet verlagert. Aber ist das auch alles echt? Stimmt das alles? Oder hat da jemand mit KI nachgeholfen, täuschend echte Videos erstellt mit Inhalten, die ganz und gar nicht der Wahrheit entsprechen?

Ein Projekt des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) möchte dieser Praxis entgegen wirken, sogenannte Deepfakes entlarven. Gemeinsam mit der DFKI-Ausgründung Gretchen AI und der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz wollen die KI-Experten den Menschen die Möglichkeit geben, Inhalte im Internet auf deren Plausibilität zu überprüfen.

Deepfake-Check bei Instagram möglich

„Check first. Vote smart“ heißt das Projekt, zu Deutsch etwa: erst überprüfen, dann schlau wählen. In der ersten Version der KI, die ab Montag freigeschaltet ist, funktioniert sie als Zusatzfunktion bei dem Social-Media-Dienst Instagram. Bilder, die dort auftauchen und verdächtig erscheinen, können bequem an den Account „gretchen_ai_berlin“ geschickt werden, wo dann eine Einschätzung des Inhalts erfolgt: zur Wahrscheinlichkeit eines Fakes sowie zu Einflussfaktoren. „Deepfakes verfälschen Aussagen, ausländische Akteure greifen gezielt in Wahlkämpfe ein“, sagt Tobias Wirth vom DFKI-Standort Kaiserslautern. „Wir entwickeln KI, die diese Manipulationen aufdeckt – bevor sie verfangen.“

Zunächst ist bei Instagram nur die Überprüfung von Fotos möglich. Die Analyse von Videos soll über die Website des Unternehmens möglich sein. Beim Checken von möglichen Deepfakes steht den Nutzerinnen und Nutzern „ein ganzes Arsenal von Detektionsverfahren“ zur Verfügung. Laut DFKI sollen so bis zu 80 verschiedene Manipulationsarten erkannt werden: von klassischen Deepfake-Videos bis hin zu scheinbar harmlosen Screenshots.

Wie das DFKI weiter mitteilt, soll die Software unter anderem erkennen können, wenn beispielsweise echte Fotos zu einer neuen, irreführenden Szene zusammengesetzt werden („Image Splicing“). Aber auch akustische Fakes sollen enttarnt werden können, etwa wenn aus wenigen Minuten Audio eine täuschend echte Stimmkopie erzeugt wird („Voice Cloning“) oder so genanntes „Audio Splicing“, bei dem echte Zitate neu montiert werden. Ebenfalls auf der Liste der zu enttarnenden Fakes: Text- und Kontextfälschungen, gefälschte Screenshots mit erfundenen Zitaten etwa, oder echte Aussagen, die in einen falschen Kontext gestellt werden.

„Deepfakes bewegen die Gesellschaft schon lange.“ Andreas Dengel, Leiter des DFKI-Standorts Kaiserslautern, beobachtet seit Jahren gewissermaßen ein Hochschaukeln in der Sache. Mit KI erstellte Fakes, die immer schwerer als Fälschungen zu identifizieren sind, treffen auf immer besser werdende KI-Tools, die dabei helfen, Lügen und Wahrheit auseinander zu halten, erklärt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Tim Polzehl, Chef von Gretchen AI, pflichtet bei: „KI ist nicht nur als eine Bedrohung für unsere Realität und Demokratie zu sehen. KI ist gleichzeitig unser stärkster Verteidiger.“ Langfristig fände es Andreas Dengel gut, wenn bei Fotos mit einem digitalen Wasserzeichen gearbeitet werden könnte. Verkürzt gesprochen könnte jede Kamera Fotos markieren, die mit ihr aufgenommen worden sind, damit sichergestellt wird, dass es sich um ein tatsächlich aufgenommenes Foto handelt.

Im Vorfeld der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am Sonntag, 22. März, soll das Tool nun für Instagram-Nutzer zur Verfügung stehen, taucht damit in die sogenannte Beta-Phase des Projekts ein. „Die Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz können verdächtige Inhalte melden und eine Einschätzung dazu erhalten – und sind zugleich Teil eines Forschungsprojekts“, teilt das DFKI dazu weiter mit.

Mehr digitale Souveränität

„Desinformation gehört zu den drängendsten Herausforderungen für unsere Demokratie“, betont Bernhard Kukatzki, Direktor der Mainzer Landeszentrale für politische Bildung. Mit der neu entwickelten Software erhofft er sich mehr digitale Souveränität für alle, die im Netz unterwegs sind. „Wer weiß, wie Desinformation funktioniert und Inhalte im Zweifel überprüfen kann, lässt sich weniger verunsichern und trifft politische Entscheidungen auf informierter Grundlage.“

Langfristig soll das Projekt ausgebaut werden: Auch auf anderen Plattformen wie etwa TikTok, soll das Tool zum Fakecheck genutzt werden. Schulen, Volkshochschulen oder Initiativen der politischen Bildung sollen außerdem dazu befähigt werden, eigenständig Deepfake-Workshops anbieten zu können. „Wir müssen nicht nur Fakes entlarven, sondern Medienkompetenz auf dem Stand von 2026 vermitteln“, betont das Team.

Info

gretchen-ai.com

