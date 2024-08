Sommerzeit ist Urlaubszeit. Aber was machen bekannte Lauterer wie Rainer Keßler, FCK-Aufsichtsratsvorsitzender, Bürgermeister Manfred Schulz oder Sänger Stephan Flesch in diesen Tagen? Geht es raus in die weite Welt oder machen sie doch lieber Urlaub auf Balkonien? Wir haben die Antwort.

Es sind Sommerferien, viele Familien sind mit ihren Kindern verreist. Aber gilt das auch für die bekannten Gesichter in Kaiserslautern?