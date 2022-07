Eine Forschungsgruppe der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern nutzt Sonnenenergie aus aufgeheiztem Beton. Aktuell geht es um den Übergang der Forschung in die Praxis – es werden Bauherren gesucht.

Beton und Klimaschutz, geht das zusammen? Auf den ersten Blick kaum. Für die Betonherstellung werden neben Kies, Sand und Wasser vor allem Zement gebraucht. Die Knappheit der Ressource Sand ist ein Thema, gravierend zu Buche schlägt aber die Produktion von Zement. Bis aus dem Rohstoff Kalkstein der benötigte Zement vorliegt, ist ein extrem hoher Energieeinsatz notwendig, hohe Treibhausemissionen werden freigesetzt. Zwar muss auch die lange Haltbarkeit von Beton in die Waagschale geworfen werden, trotzdem – Beton hinterlässt einen nicht unerheblichen klimaschädlichen Fußabdruck.

Beton kann zum Klimaschutz beitragen

Aber: Beton kann auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Sonne heizt mit ihrer Energie dem Beton ordentlich ein. Kann jeder fühlen, der im Sommer an Häuserwände packt. Wie sich nun genau diese Energie effizient für die Gebäudeheizung nutzen lässt, damit hat sich an der TU eine Arbeitsgruppe um Professor Matthias Pahn vom Fachbereich Bauingenieurwesen beschäftigt.

„Im Gebäudesektor gibt es zwei Stellschrauben, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren: Entweder man optimiert die Dämmung oder setzt auf erneuerbare Energien“, umschreibt Pahn die grundlegende Herangehensweise. „Der Faktor Dämmung ist mittlerweile technisch, ökonomisch und ökologisch nahezu ausgereizt und birgt in puncto Emissionen kaum noch zusätzliches Potenzial. Deswegen haben wir untersucht, wie sich die Solarthermie in der Praxis bestmöglich zum Heizen nutzen lässt.“

Es ging vor allem darum, die Energie in der Gebäudewand bis in die Nacht hinein verfügbar zu halten. Die Sonne wärmt halt nur, wenn sie auch scheint. „Beton hat grundsätzlich ein sehr gutes Wärmespeichervermögen“, erläutert Tillman Gauer, Doktorand in der Arbeitsgruppe von Pahn. Durch den Einsatz multifunktionaler Bauteile – aufgebaut aus einer Tragschale, einer 14 Zentimeter dicken Dämmung und einer Vorsatzschale – lasse sich die Wärme dann auch effizient für die Gebäudeheizung nutzen.

„Fußbodenheizung“ in der Gebäudewand

„In den Bauteilen verlaufen dünne Rohrleitungen, wie sie auch bei der Fußbodenheizung zum Einsatz kommen“, beschreibt Gauer wie aus Beton quasi eine Heizung werden kann. Eine Wand-Erwärmung um nur wenige Grad Celsius reiche aus, um innen eine behagliche Wärme zu erzeugen.

Laut Gauer werden die multifunktionalen Bauteile und die Solarthermie mit einem regulären Heizsystem, etwa einer Fußbodenheizung mit Wärmepumpe, gekoppelt. Die springe ein, wenn nicht genug Sonnenwärme zur Verfügung steht. Bei zu viel Sonnenwärme, könne diese in einem Pufferspeicher zwischengelagert werden.

„Dieses innovative System wird im Hintergrund geregelt: Temperaturfühler melden ihre Messwerte an den Zentralrechner, der Algorithmus-gesteuert entscheidet: Wie warm ist es aktuell im Raum, gibt es ein solares Angebot? Dabei hat die Solarthermie als klimafreundlicher Energieträger grundsätzlich den Vorzug“, erklärt Gauer das Konzept, das von der TU Arbeitsgruppe für Einfamilienhäuser in Massivbauweise entwickelt wurde.

Grundsätzlich lasse sich das Konzept auch auf andere Gebäudetypen, beispielsweise Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude, Fabriken, übertragen. Die massive Bauweise sei allerdings essenziell, da die Masse die Wärme speichert. Im Vergleich zu mehrgeschossigen Gebäuden oder Hochhäusern, stehe bei Einfamilienhäusern, bezogen auf die Wohn- oder Nutzfläche, mehr Dachfläche zur Installation und Nutzung von Solarthermie zur Verfügung. Hierdurch werden grundsätzlich größere Speicher benötigt und das entwickelte Konzept könne sein ganzes Potenzial entfalten.

Gesucht werden nun Bauherren, die das System testen möchten. „Was die bauliche Umsetzung betrifft, reicht es völlig aus, einen Teil der schattigen Nordfassade mit den funktionalisierten Betonbauteilen auszustatten. Innen nimmt das System kaum Platz weg – die Rohrleitungen verlaufen in der Wand und die Steuerungstechnik passt in eine Ecke bzw. in einen kleinen Heizraum“, so Gauer.

Info

Der Fachbereich Bauingenieurwesen an der TU Kaiserslautern ist unter Telefon 0631 205-5455 oder per Mail an tillman.gauer@bauing.uni-kl.de erreichbar.