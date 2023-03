Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Wenn das Spiel zur bitteren Realität wird: Inszenierte Kämpfe mit Waffen gehören auf Theaterbühnen und an Filmsets einfach dazu. Trotzdem bergen Hieb-, Stich- und Feuerwaffen aus der Requisite immer auch Risiken, wie der jüngste Fall aus den USA um Hollywood-Schauspieler Alec Baldwin beweist. Anja Bäcker, Leiterin der Requisite, verrät, wie am Pfalztheater mit Pistolen und Co. umgegangen wird.

Die Grenze zwischen Fiktion und Realität ist manchmal hauchdünn. Das zeigte jüngst das Unglück beim Dreh des Westernstreifens „Rust“ in den USA: Schauspieler