Elektrogeräte enthalten häufig sowohl schadstoffhaltige als auch wiederverwendbare Materialien. Deshalb sollten sie stets getrennt gesammelt und fachgerecht entsorgt werden – zum Beispiel bei verschiedenen Einzelhändlern und Vertreibern von Elektrogeräten. Die Stadtbildpflege Kaiserslautern bietet zudem einen Abholservice an. Einer Mitteilung der Stadt zufolge werden Elektrogeräte bis zu zweimal im Jahr kostenlos vor der Haustür abgeholt. Im Jahr 2023 wurden rund 5000 Elektroschrott-Abholungen durchgeführt. Darüber hinaus können ausgediente Geräte – bis zu zwei Großgeräte oder zwei Fernseher pro Besuch – auch kostenfrei auf den städtischen Wertstoffhöfen abgeben werden. Weitere Infos bei der Stadtbildpflege unter der Telefonnummer 0631 3653521 oder per E-Mail an abholservice@stadtbildpflege-kl.de sowie über die Stadtbildpflege-App.