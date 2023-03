Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor einer Jugendstrafkammer des Landgerichts Kaiserslautern wurde am Mittwoch der Prozess gegen einen 19-jährigen Angeklagten fortgesetzt. Er soll laut Anklage – unter anderem – am 29. Januar 2022 morgens um 6 Uhr am Stiftsplatz in Kaiserslautern einen 22-jährigen Mann bei einem Streit durch einen Messerstich vorsätzlich getötet haben.

Der junge Mann, der nach eigenen Angaben bereits aus einem früheren Verfahren über Hafterfahrung verfügt und schon im Alter von 13 Jahren mit dem Konsum von Betäubungsmitteln