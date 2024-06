Das Vorzeigeobjekt von Alpenverein, Uni und HHG steht, am Wochenende wird es offiziell eingeweiht, mit dem Deutschen Jugendcup. Einem Wettkampf, bei dem sich zeigen wird, ob der Nachwuchs aus der Region mit der Spitze mithalten kann.

Wettkampfsimulation an Peak17, wie der Kletterturm auf dem Gelände der ehemaligen Unitennisplätze heißt. Der Knoten sitzt, die Kletterschüler sind hochkonzentriert. Das elektronische Messgerät startet den Countdown und signalisiert mit dem letzten Piep, dass es losgeht. In Windeseile arbeiten sich die jungen Kletterer die Speedwand nach oben. Zehn Meter muss die Jugend B zurücklegen. Wer am schnellsten oben ist und den Buzzer drückt, hat das Duell der zwei Kletterer, die nebeneinander starten, gewonnen.

Für die Kletterschüler des Kaiserslauterer Heinrich-Heine-Gymnasiums ist das Training an der genormten Wand mit den vorgegebenen Griffen neu, doch sie haben schnell Gefallen daran gefunden. Und auch die andere Disziplin, die sie erst, seitdem der Turm steht, direkt in Kaiserslautern trainieren können, lieben sie: Lead. Das Klettern am Seil so hoch wie möglich mit vorgegebener Endzeit. „Die Wand ist höher als die Halle in Frankenthal“, erläutert Norbert Lau, beim Landesverband des Deutschen Alpenvereins für den Leistungssport zuständig, dass jetzt Fahrzeiten wegfallen und Wettkampfsimulation dort möglich ist, wo der Leistungsstützpunkt angesiedelt ist.

Der letzte Test

Die Fünft- und Sechstklässler des Heinrich-Heine-Gymnasiums üben schon mal an der Wand für den Wettkampf am Wochenende. Sechs von ihnen starten beim Jugendcup und testen ein letztes Mal. „Wir machen noch ein paar Gos in Vorbereitung auf den großen Tag am Samstag und hoffen, dass wir da den Heimvorteil nutzen können“, sagt Johannes Lau, Bundestrainer und Lehrertrainer am HHG. „Am 10. Februar wurde das erste Mal am Turm geklettert, während der Bauphase immer wieder mit Abstrichen. Aber mit der Zeit wurde es immer mehr und seit ein, zwei Wochen geht es relativ gut“, erläutert der Trainer. Ab Mittwoch nächster Woche ist der Turm nach Buchung über die Uni für jedermann zugänglich. Am Wochenende wird er offiziell eingeweiht.

Wie viele Kletterer pro Landesverband ab Freitag beim Jugendcup starten dürfen, wird durch Quoten festgelegt, die sich die Landesverbände über die vergangenen Jahre erarbeitet haben. Insgesamt treten in beiden Disziplinen jeweils rund 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in verschiedenen Altersklassen gegeneinander an. Am stärksten ist das mitgliederstarke Bundesland Bayern vertreten mit 30 bis 35 Startplätzen. „Wir haben 14 Quotenplätze, die wir nicht ganz ausschöpfen. Gut zehn Kids sind in beiden Disziplinen am Start“, erläutert Johannes Lau den Stand der Dinge für Rheinland-Pfalz. Ins Rennen geschickt werden dort die Kletterer, die Chancen haben, vorne mitzumischen, wie der Trainer weiter erklärt.

HHG dominiert

Gerade in der Jugend C, bei den Zwölf- bis 13-Jährigen, sei die Kaiserslauterer Eliteschule des Sports mit Klettern als Schwerpunktsportart dominierend. „Bis auf eine Athletin sind alle Jugend-C-Mädels HHG-Schülerinnen. Da wollen wir jetzt die Früchte der letzten zwei Jahre ernten, in denen wir hier im Aufbau sind. Inzwischen weiß man auch national von uns“, sagt Lau. Er ist gespannt, wie die Premiere am Heimturm „vor ganz Kletterdeutschland“ läuft.

Filipa Knoll traut er in der Jugend B einen Platz im Finale der zehn Besten zu, Rosalie Gieser, die im Bouldern schon erste Plätze geholt hat, sei im Lead Favoritin, auch im Speed sei alles für sie möglich. Und auch ihrer Klassenkameradin Julika Reuter könnte einiges erreichen.

Anders als im Training

Was der Heimvorteil genau bringt, wissen die jungen Sportler und ihr Trainer noch ist. „Man ist ein Stück zuhause, man kennt die Anlage. Das ist kein Riesenunterschied, aber kann ein kleiner Vorteil sein“, meint Lau. Julika und Rosalie lieben den Turm. „Es macht Spaß, da zu klettern“, sagt Julika, und Rosalie stimmt ihr zu. Sie ist froh, dass sie schon mal am Wettkampfturm üben kann. „Man kennt dann die Wände, kann Sturztraining in den Überhängen machen, damit man vielleicht weniger Angst hat.“ „Es ist schon was anderes als im Training“, sagt ihre Klassenkameradin, die elfjährige Julika, die in Kaiserslautern wohnt. Sie besucht mit der ein Jahr älteren Rosalie, deren Eltern sie immer wieder mal aus Schwedelbach zum Training fahren, wenn sie nicht Bus fährt, dieselbe Klasse im HHG. „Wir sind da alle befreundet“, sagt Julika. Beide freuen sich auf beide Disziplinen. Rosalie, die auch im Bouldern recht erfolgreich ist, freut sich besonders auf Lead. „Das mache ich schon länger.“

Was in diesem Jahr neu ist: Erstmals darf auch die Jugend C national ran. Bisher gab es in dieser Altersklasse nur Landesmeisterschaften. Eins ist für Julika klar: Auch wenn es schön ist, den Turm zu kennen, „es ist was anderes als im Training, wenn das Publikum da ist. Da ist man schon aufgeregter.“

Das Programm

Freitag

15.30 Uhr Start der Qualifikationsrunde der Jugend B

17.30 Uhr Quali Jugend A

18.30 Uhr Finale Speed

Samstag

9 Uhr Quali Jugend A weiblich und Jugend B weiblich

11 Uhr Quali Jugend A männlich

14.15 Uhr Quali Jugend C

15.30 Uhr Achtelfinale Jugend C

17 Uhr feierliche Eröffnung

18 Uhr Viertelfinale Jugend C Speed

18.50 Uhr Podiumsdiskussion „Nachwuchsleistungssport“

19.15 Präsentation und Besichtigung

19.30 Uhr Finale Jugend B weiblich und A männlich Lead

20.45 Livemusik mit „Post Ponet“

Sonntag

10 Uhr Quali Jugend B männlich und Jugend C männlich und weiblich

14.15 Präsentation und Besichtigung

14.30 Finale C männlich und weiblich

15.30 Uhr Finale A weiblich und B männlich

Der Eintritt zu allen Programmpunkten ist frei.

Adresse: Paul-Ehrlich-Straße 17a, Kaiserslautern.