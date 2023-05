Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Beim internationalen Sternturnier in Karlsruhe melden sich die Bogenschützen des SV Bruchmühlbach eindrucksvoll zurück, sie gewinnen die Mannschaftswertung.

Das Karlsruher Internationale Sternturnier packte die Schützen gleich mal an der Kondition. Werden normalerweise 2x36 Pfeile bei den Herren gefordert, so waren es an einem Tag diesmal gleich 4x36