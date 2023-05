Ansturm zum Auftakt. Das erste Kerwe-Wochenende hat die Beteiligten wohl nicht in Jubelarien ausbrechen lassen, jedoch weitestgehend für zufriedene Mienen gesorgt. Dies vor allen Dingen am Samstagabend sowie am Sonntagnachmittag, als sich die Besucher auf den Hauptrouten des Messeplatz geradezu gegenseitig vorwärts drängten.

Abgesehen von einem Zwischenfall mit einem betrunkenen Jugendlichen, der Beamten von Polizei und Ordnungsbehörde attackiert, fünf Polizisten leicht verletzt und einigen Sachschaden angerichtet hat, blieb es weitgehend friedlich. Marktmeister Dietmar Keller und Zweiter Marktmeister Patrick Bur berichteten am Sonntag von einem enormen Besucheraufkommen, das phasenweise allerdings von Regenschauern gestört worden sei. Bis auf die damit verbundenen Lücken sei der Platz sehr belebt gewesen.

Verkaufsoffener Sonntag „kostet“ zunächst Gäste

Am Sonntag hatten sich schon bald nach Mittag – der Rummel öffnet an Sonn- und Feiertagen schon um 13 Uhr, eine Stunde früher als unter der Woche – viele Gäste eingefunden. Eher verhalten war allerdings der Andrang an den größeren Fahrgeschäften. Im Riesenrad wie in dem überdimensionalen Kettenflieger, der das „Juwel“ genannte Gondel-Fahrgeschäft noch locker überragt, waren noch Plätze leer geblieben. Allerdings verteilt sich das Aufkommen am ersten Maikerwe-Sonntag erfahrungsgemäß bis auf die frühen Abendstunden. Weil viele, die die Innenstadt anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags beleben, erst am späten Nachmittag eintrudeln.