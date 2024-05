In den letzten Tagen sind die Temperaturen gestiegen, die Sonne lacht mitunter, und man verspürt den Drang ins Freie. Da kommen die Westpfalzmeisterschaften der Leichtathletik gerade zur rechten Zeit, die am Samstag ab 10 Uhr im Schulzentrum Süd in Kaiserslautern ausgetragen werden.

Die stattliche Zahl von 225 Athleten hat für diese Westpfalzmeisterschaften gemeldet, wobei, statistisch gesehen, jeder in mehr als zwei verschiedenen Disziplinen startet. Daraus ergeben sich am Samstag deutlich mehr als 500 Starts. Das ist wieder eine große Aufgabe für die ehrenamtlichen Kampfrichter.

Naturgemäß stellt der örtliche Ausrichter, der 1. FC Kaiserslautern, das größte Team. Aber auch alle anderen Leichtathletik-Abteilungen aus dem Kreis Kaiserslautern schicken ihre Sportlerinnen und Sportler Saisonauftakt.

Weitsprung-Meister aus Luxemburg auch am Start

Zwei Leichtathletik-Pflänzchen sind aber auch im Donnersbergkreis gut durch den Winter gekommen. Unter der Hege und Pflege von Otto-Erich Juhler erhoffen sich seine Schützlinge vom SV Börrstadt den ein oder anderen Sieg. Noch etwas kleiner sind die Sprösslinge bei der VT Rockenhausen. Das heißt aber nicht, dass sich hier der ein oder andere Erfolg zeigen wird. Gäste nutzen diese Startmöglichkeit in Kaiserslautern gerne zur Formüberprüfung. Dazu gehören in diesem Jahr Leichtathleten aus der Vorderpfalz oder sogar von der Mosel.

Gemeldet hat auch der luxemburgische Weitsprung-Meister Nils Liefgen (CAPA Ettelbrück), der immerhin eine Bestmarke von 7,19 Metern mitbringt. Sein Wettbewerb beginnt um 14.10 Uhr. Kurz davor, um 13.55 Uhr, startet der Senioren-Weltmeister der Klasse M85, Arnold Schroth (TG Oggersheim), über 400 Meter. Er braucht noch die Norm unter anderem für die deutschen Meisterschaften und internationale Titelkämpfe. Die Veranstaltung startet um 10 Uhr, den Abschluss bildet der Dreisprung für alle Altersklassen ab 16 Uhr.