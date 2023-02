Der Leichtathletik-Bezirk Westpfalz startet seine Hallenmeisterschaften am Samstag um 10 Uhr in der Kaiserslauterer Barbarossahalle.

„Es gibt viel zu tun“, so der Vorsitzender Hermann Hartmann (Otterbach), denn 160 Teilnehmer aus der Westpfalz plus Gäste aus dem Saarland und der Vorderpfalz gehen an den Start. Die größten Felder stellen dabei die 10- bis 11-jährigen Kinder für die Wettbewerbe Sprint, 800 m, Staffel und Hochsprung. Für die älteren Klassen ist auch das Kugelstoßen im Angebot. Was die Veranstalter freut: Auf der Wettkampfbühne sind neue Vereinsgesichter. So haben der SV Schopp und der TV Hinterweidenthal gemeldet. Aufgrund der Vielzahl der Leichtathleten wird es schwierig für den Einzelnen, ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, aber auch in diesem Jahr werden wieder alle Meister gefunden, so der Verband in seiner Einladung.