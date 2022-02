Die Belegung im Westpfalz-Klinikum im Zusammenhang mit an Corona erkrankten Patienten ist laut Pressesprecher Dennis Kolter in den vergangenen Tagen wieder angestiegen. Eine besonders häufig vertretene Altersgruppe gebe es auf den Isolier- und Intensivstationen nicht: „Die altersmäßige Bandbreite ist groß.“ Am Standort Kaiserslautern sind – Stand Dienstagvormittag – 33 Corona-Patienten auf den Isolierstationen, acht Corona-Patienten auf den Intensivstationen (alle werden invasiv beatmet). In Kusel werden fünf Corona-Patienten auf der Isolierstation behandelt, in Kirchheimbolanden ein Patient. Im Westpfalz-Klinikum in Rockenhausen sind laut Kolter fünf Corona-Patienten auf der Isolierstation, zwei auf der Intensivstation, die beide invasiv beatmet werden. Kolter: „Das zeigt, dass es also auch bei der Omikron-Variante zu schweren Verläufen kommen kann.“bgi