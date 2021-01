Seit dem 30. Dezember sind bisher 950 Mitarbeiter des Westpfalz-Klinikums am Standort Kaiserslautern geimpft worden, wie Pressesprecherin Hanna-Maria Weills auf Anfrage berichtet. Am Standort Kusel laufen die Impfungen am Samstag an. Dort werden 200 Mitarbeiter geimpft.

Weiter striktes Besuchsverbot

Das Coronavirus hat weiterhin massive Auswirkungen auf den Klinikbetrieb, beispielsweise herrscht an allen Standorten weiterhin ein striktes Besuchsverbot. In Absprache mit dem medizinischen Personal würden Ausnahmen zugelassen, unter anderem bei der Begleitung von Schwerkranken oder Sterbenden sowie bei Geburten.

30 Mitarbeiter an Corona erkrankt

Konzernweit seien derzeit rund 25 Mitarbeiter aus dem Pflegedienst und fünf Ärzte an Covid-19 erkrankt. Hinzu kämen die Mitarbeiter des Westpfalz-Klinikums, die sich aufgrund von Kontakten in Quarantäne befinden. Eine verlässliche Zahl lasse sich hier jedoch nicht nennen, erklärt Weills.