Das Personal im Westpfalz-Klinikum, das nicht vollständig geimpft ist, führt an jedem Arbeitstag einen Schnelltest und zudem wöchentlich einen PCR-Test durch, informiert Sprecherin Hanna-Maria Weills auf Anfrage. „Bei patientenfernen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entfällt der PCR-Test.“ Alle, auch vollständig Geimpfte, seien dazu angehalten, sich in regelmäßigen Abständen präventiv abstreichen zu lassen. Die Impfquote beim Klinik-Personal liege derzeit bei rund 90 Prozent. Da viele aufgrund der Priorisierung schon recht früh im Jahr Gelegenheit zu einer Impfung hatten, bietet das Klinikum den vollständig Geimpften seit ungefähr drei Wochen einen Drittimpfung an. Für Besucher gilt weiterhin die Einschränkung: Eine Person darf für eine Stunde einen Patienten besuchen. Außerdem greift die 3-G-Regel: Besucher müssen entweder einen Impfnachweis, einen negativen, maximal 24 Stunden alten Schnelltest einer offiziellen Teststelle oder einen Genesenen-Nachweis (Schreiben des Gesundheitsamtes oder einen positiven PCR-Test, zwischen 28 Tage und sechs Monate alt) vorweisen.