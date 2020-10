Das Westpfalz-Klinikum macht auch in diesem Jahr wieder auf die Herausforderungen von Frühgeborenen und ihren Familien aufmerksam. Da 2020 keine Veranstaltung zum Welt-Frühgeborenen-Tag stattfinden kann, startet die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin jetzt einen Mal-Wettbewerb. Ehemalige Frühchen sind dazu aufgerufen, Bilder zum Thema „Was ich schon gut kann“ zu malen und einzureichen. Einsendeschluss ist der 17. November. Die Bilder für den Mal-Wettbewerb können unter folgender Adresse eingereicht werden: Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Chefsekretariat Petra Lorch, Hellmut-Hartert-Straße 1, 67655 Kaiserslautern.

In Deutschland kommen nach Angaben des Klinikums jährlich mehr als 60.000 Kinder zu früh auf die Welt. Das bedeutet, dass jedes zehnte Kind vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren wird. Ein Frühgeborenes kann – je nachdem, wie viele Wochen es zu früh zur Welt kommt – nur bedingt oder gar nicht selbst atmen, trinken und die Körpertemperatur aufrechterhalten. Es muss deswegen so schnell wie möglich intensivmedizinisch betreut werden und erhält in einem Inkubator die notwendige Versorgung. Um Frühgeborenen und ihren Familien eine Stimme zu geben, hat die European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) bereits 2008 den Welt-Frühgeborenen-Tag ins Leben gerufen, der jährlich am 17. November gefeiert wird.