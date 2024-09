Das Westpfalz-Klinikum schließt seine Küche. Dies wurde den 130 Beschäftigten am Donnerstagnachmittag in einer Informationsveranstaltung vom Arbeitgeber mitgeteilt, wie die Gewerkschaft Verdi informiert. Grund sei ein Investitionsstau, so dass eine Sanierung zu teuer wäre. „Voraussichtlich Mitte nächsten Jahres soll die Küche schließen“, sagt Frank Hutmacher, Landesbezirksfachbereichsleiter von Verdi. Die weitere Essensversorgung soll voraussichtlich über einen externen Dienstleister erfolgen, „eine europaweite Ausschreibung ist bereits raus“, führt Hutmacher aus. Ob einige der bisherigen Mitarbeiter der Küche dann weiterhin gebraucht werden, sei noch unklar.