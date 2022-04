Die Corona-Pandemie hat noch immer spürbare Auswirkungen auf den Alltag im Westpfalz-Klinikum mit seinen vier Standorten. Unter anderem wegen des hohen Krankenstands und den Quarantänezeiten der Beschäftigten, aber auch, weil die Versorgung von Corona-Patienten wegen umfangreicher Schutzmaßnahmen aufwendiger ist. Zudem sei klinikumsweit der Großteil der Intensivbetten belegt. Pressesprecher Dennis Kolter zur aktuellen Situation im Klinikum: „Es ist nach wie vor personell eine Herausforderung. Von einer Entspannung kann noch nicht die Rede sein, ganz im Gegenteil.“ Man hoffe darauf, dass sich die Situation in den kommenden Wochen – unter anderem auch durch die sinkenden Inzidenzen außerhalb des Westpfalz-Klinikums – „etwas verbessert und davon auch im Klinikum etwas zu verspüren ist“. In Kaiserslautern und Rockenhausen dürfen nach wie vor keine Besucher zu den Patienten, beziehungsweise nur in Absprache mit dem medizinischen Personal.

55 Patienten mit Corona in Kaiserslautern

Am Standort Kaiserslautern sind laut Kolter 55 Patienten mit oder wegen Corona auf den Isolierstationen, sechs weitere auf den Intensivstationen, davon wird eine Person invasiv beatmet. Der Standort Kusel meldet zwölf Corona-Patienten auf der Isolierstation und der Standort Rockenhausen fünf Corona-Patienten auf der Isolierstation und einen Corona-Patienten auf der Intensivstation. Am Westpfalz-Klinikum in Kirchheimbolanden sind aktuell keine Patienten mit dem Virus auf der Isolier- oder der Intensivstation.

72 Intensivbetten derzeit belegt

Wie Kolter weiter mitteilte, sind im Westpfalz-Klinikum aktuell konzernweit insgesamt 76 erwachsenentaugliche Intensivbetten der hohen Versorgungsstufe (High-Care) in Betrieb. Davon sind (Stand Dienstag, 10 Uhr) standortübergreifend 72 Intensivbetten belegt gewesen.