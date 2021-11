Im Westpfalz-Klinikum sind konzernweit insgesamt 72 erwachsenentaugliche Intensivbetten in Betrieb. Davon sind aktuell standortübergreifend fünf Betten frei. Laut Klinikumspressesprecher Dennis Kolter werden an allen Standorten aktuell sechs Menschen wegen Corona intensivmedizinisch versorgt. Am Standort Kaiserslautern sind 15 Corona-Patienten auf der Isolierstation (elf von ihnen haben einen vollständigen Impfschutz), drei Corona-Patienten liegen auf der Intensivstation (bei zwei Patienten liegt ein vollständiger Impfschutz vor). In Kusel wird ein Corona-Patient auf der Isolierstation behandelt (dieser Patient hat einen vollständigen Impfschutz) und am Standort Rockenhausen sind fünf Corona-Patienten auf der Isolierstation (davon haben zwei Patienten einen vollständigen Impfschutz), drei Patienten mit Covid-19 sind auf der Intensivstation – und keiner vollständig geimpft.