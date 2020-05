Im Westpfalz-Klinikum gilt (das wurde für den Standort Kaiserslautern am Vormittag bestätigt) seit Donnerstag wieder eine etwas gelockerte Variante der Besuchsregelung. In den vergangenen Wochen durften nur in Härte- und Ausnahmefällen Patienten besucht werden, beispielsweise zur Geburt oder bei Sterbenden.

Seit Donnerstag gilt – wie vor dem kompletten Verbot – die „Ein Besucher pro Patient am Tag für eine Stunde“-Regel. Wer das Klinikum betreten will, muss das durch den Haupteingang tun. Im Laufe des Donnerstags will das Westpfalz-Klinikum weitere Details zur neuen Regelung veröffentlichen.